Koalisyonun adaylık kavgasında neler yaşandı? Akşener’in Başdanışmanı Turhan Çömez: Hiç konuşulmayan bir şeyi söyleyeyim

"HİÇ KONUŞULMAYAN BİR ŞEYİ SÖYLEYEYİM"

Bugün Akşener ve parti kurmaylarıyla bir araya geldiğini ifade eden Çözer, "Hiç konuşulmayan bir şeyi söyleyeyim. O zaman biz beşimiz kalkıp gideriz dediler" dedi.