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Koalisyonun adaylık kavgasında neler yaşandı? Akşener'in Başdanışmanı Turhan Çömez: Hiç konuşulmayan bir şeyi söyleyeyim

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Giriş Tarihi: 05.03.2023 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
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Koalisyonun adaylık kavgasında neler yaşandı? Akşener’in Başdanışmanı Turhan Çömez: Hiç konuşulmayan bir şeyi söyleyeyim

Adaylık tartışmaları sonrası 6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'in o gün toplantıda ne yaşadığı yakın çevresi tarafından anlatılmaya devam ediyor. Son olarak Akşener'in Başdanışmanı Turhan Çömez, "Hiç konuşulmayan bir şeyi söyleyeyim." diyerek masadaki 5 partinin liderinin, "O zaman biz beşimiz kalkıp gideriz dediler" restini çektiğini ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurdu. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yaptı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını ilan etti.

MASADA NELER YAŞANDI? AKŞENER'İN BAŞDANIŞMANI ANLATTI

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

"HİÇ KONUŞULMAYAN BİR ŞEYİ SÖYLEYEYİM"

Bugün Akşener ve parti kurmaylarıyla bir araya geldiğini ifade eden Çözer, "Hiç konuşulmayan bir şeyi söyleyeyim. O zaman biz beşimiz kalkıp gideriz dediler" dedi.

Çömez altılı masanın dağılmadığının altını çizerken, "Yola çıktığımızda neyin altına imza attıysak, bunların her bir kelimesine sadakatle bağlıyız" dedi.

Çömez, sözlerinin devamında, "Bırakalım anketi millet yapsın. İlk turda kazanamıyorsa adaylardan biri, ipi göğüsleyemiyorsa bu milletin anketidir" ifadelerini kullandı.

"AKŞENER'İN SÖZLERİ KILIÇDAROĞLU'NU AYAKLANDIRDI"

Gazeteci Candaş Tolga Işık ise Akşener'in son toplantıda yaşananlara ilişkin "Kılıçdaroğlu kabul etmedi,bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının duyurulmasını istedi..." dediğini aktardı.

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