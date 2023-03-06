İYİ Parti'den SICAK KULİS! Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı mı olacak? A Haber'de anlattı: 1 hafta içinde adaylarını açıklayacaklar
Son dakika haberi... İYİ Parti Meral Akşener’in masaya dönmemesi yönünde karar aldı. Peki İYİ Parti’nin yeni yol haritası ne? Akşener bundan sonra ne yapacak? Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Başka ittifak mı arayacak? Kulislerde neler konuşuluyor? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İYİ Partili bir üst yöneticiyle görüşmesinin detaylarını A Haber'de anlattı. Yiğitel, "1 hafta içinde de kendi adaylarını ilan edecekler." dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını diretmesi sonucunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı koalisyonu terk etti.
Peki İYİ Parti'nin yeni yol haritası ne? Akşener bundan sonra ne yapacak? Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Başka ittifak mı arayacak? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İYİ Partili bir üst yöneticiyle görüşmesinin detaylarını A Haber'de anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Akşener'in masadan kalktığı andan itibaren zaten dönme ihtimali yoktu. Bunu neden söylüyorum? İYİ Partili bir üst düzey yöneticiyle dün konuşarak hem de böyle uzun bir görüşme.
Net söylediği şey su diyor ki Meral Hanım masadan kalktıktan sonra önce başkanlık divanı ama asıl sonra GİK'i topladı. GİK'te ne olup bittiğini bize A'dan Z'ye anlattı dedi ve sonunda biz oylama yaptık dedi GİK üyeleri olarak.
"MASAYA DÖNSÜN MÜ DİYE OYLAMA YAPTIK"
Masaya dönsün mü ittifaka devam etsin mi, dönmesin mi diye baya oylama yaptık diyor. 1 kişi sadece çekimser kaldı. Geri kalan hepsi masaya dönme deyince o arkadaşımız da dedi ki o arkadaşımız da dedi ki bence de dönmeyin dedi ve oy birliği ile masaya dönmeme kararı alındı.
Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı iletilirse masaya dönmeyin diye GİK'te oy birliği ile karar aldık diyor. Masadan kalktıktan 1 gün sonra sabah oluyor. Dolayısıyla zaten masaya dönme ihtimali yok onu geçelim.
SICAK KULİS: ADAYLARI KİM?
İkincisi şu anda kendi aralarında bir arayışı var. Hatta sıcak kulisi paylaşayım. Yayına girmeden önce tekrar konuştum. Dedim ki artık diğer faza geçtik şimdi ne yapacaksınız diye? Tamam masaya dönmeyeceksiniz hiçbir şekilde. Kendi yolunuzu çizdiniz ne yapacaksınız diye? Adayla çıkacağız dedi. Meral Hanım'la olma ihtimali var mı? Henüz bunu tartışmadık dedi. Parti içinde isteyenler de var yok olmasın diyenler de var çünkü ikinci tura kalma ihtimalinden söz ediyoruz yani ikinci tura kalmazsa o anlamda parti yara alabilir dedi. Bunu tartışacağız dedi.
Sayın Akşener olmazsa kim olur? Parti içinde bunu yapacak isimlerimiz var dedi. Ben ısrarla isim söyleyince dedi ki ben isim söyleyemem dedi.
"1 HAFTA İÇİNDE ADAYLARINI İLAN EDECEKLER"
O zaman ben söyleyeyim dedim. Bilge Yılmaz olabilir mi? Niye olmasın dedi. Dolayısıyla ya Sayın Akşener aday olacak ya da parti içinden bir isim olacak. Şu anki çerçeveleri bu. Fakat bugünkü ilandan sonra, 5'li masa adayını ilan ettikten sonra İYİ Parti'nin yetkili kurulları 1 hafta içinde ara ara toplantı yaparak il başkanları GİK ve kendi tabanımıza da ayrıca soracağız diyor 1 hafta içinde de kendi adaylarını ilan edecekler.
YENİ BİR KOALİSYON ARAYIŞI MI?
Memleket Partisi istiyor yapacak mısınız dedim. Ümit Özdağ var dedim yapacak mısınız dedim. Bunlar da tartışılabilir dedi. Tümüyle reddetmiyoruz. Bu adaylık sürecini tartışırken bunu da yapabiliriz ama şu anki ağırlıklı görüş kendi yolumuza devam etmek. İYİ Parti'deki ağırlıklı görüş seçime aday çıkararak gitmek.
Adayın kim olacağını tartışacaklar iki küçük partilere ittifak yolunu açacaklar mı? Ama ben o ihtimali konuşmamda çok güçlü bir ihtimal olarak görmedim.
"ELİ AYAĞI TİTRİYORDU"
Bana aktardığı bir şey var. Konuştuğumda bana dedi ki Sayın Akşener masadan kalktığında öyle sinirliydi ki eli ayağı titriyordu. Üst üste 3 bardak su içti dedi. Eli ayağı titriyordu sakinleşemiyordu diyor. Böyle biri bir daha masaya döner mi? Eli ayağı titrerken de bana kalkabilirsin dedi. Masadan kalkayım mı dedim. Dönüp bana kalkabilirsin dedi. Bir daha o masaya dönme ihtimali olabilir mi?
İYİ PARTİLİ AYRUN ÇIRAY: SİYASET DİNAMİKTİR! AÇIKLAMA NE ANLAMA GELİYOR?
Onlar şu anda heyecan ve merak uyandırmaya çalışıyorlar. Benim bir şeye itirazım var. Siyasette her şey olabilir, 24 saatte her şey değişebilir. Siyaset omurgasızlık değildir. Bütün hataları ve kötülükleri 'siyasette olur böyle şeyler' diye geçiştirme durumu. Olmaz siyasette böyle şeyler olmaz Nereden çıktı bu düzgün siyaset yapıldığında öyle şeyler olmaz. Siyaset çok saygın bir kurumdur. Bu tamamen darbe mantığıdır. Geçmişte siyaseti itibarsızlaştırmak için uydurulmuş saçma sapan şeyler.
Siyaset çok saygındır, dinamiktir. Her şey olabilir ama omurgasız değildir. Burada hiçbir koşul değişmedi. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını geri çekmeyecek. Noter ifadesi kullanıyorlar. O da çok etik dışı bir şey. Noter önüne geleni onaylamıyor. Hukuka yasaya uygunluğuna bakar ve ona göre işlem yapar. Noterden onay almak öyle kolay bir durum değildir. Kendi defolarınızı bir takım saygın kavramlar üzerinden karartmayın. Onlar sizin kendi defolarınız.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis: Daha önce de hatırlanacağı gibi MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik "gel" çağrıları olmuştu. Bizim yapmış olduğumuz çağrı sadece bu noktada kalan bir çağrıdır. Ama asıl bir görüşme ya da birliktelik olabilecek çağrı 6'lı masanın kendi içindeki olayı sonlandırmasıyla meydana gelir. Bize göre bu masanın birlikteliği çoktan sonlandı. 5'li olarak bir araya gelecekler. Dün de Meral Akşener masaya yönelik konuştu ve 'Masaya dönerim ama benim şartlarımı kabul edin' dedi.
Bu kadar kısa sürede baş döndürücü siyasetin geliştiği olayların yaşandığı bir ortamda daha kalıcı ve ayağı yere basan yorum yapmak çok mümkün değil Biraz daha bekleyip neler olacağını göreceğiz. 6'lı masada bir deprem yaşandı. Burası bir ittifak birliği değil itiraf birliği. Yani karşıtlık üzerinden kurulmuş bir birlikti. 6'lı masa tamamen sağlam olmayan oynak bir zeminde kurulmuş, yapısı düzgün olmayan fay hatları da oldukça kalın çizgilerle belli olan bir yer.
Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti, MHP ve BBP'nin hem oluşturduğu yapı hem zemin hem de aday noktasında 2018 seçimlerinden bugüne karşılaşılan her türlü zorlukta birlik-beraberlik noktasında son derece tutarlı sağlam bir şekilde yoluna devam ediyor. Her alanda ve her yer bizim bir birlikteliğimiz var. 6'lı masada hiçbir sorun aşılması sadece süresi ötelendi.
Prof. Dr. Zakir Avşar: İYİ Parti'nin içerisinde bir yumuşama ortamı oluşturmak için çaba gösteren isinler var. İYİ Parti'de Meral Akşener'in tavrını değiştirmemesi için uğraşanlar olduğu gibi yumuşaması için baskı yapan kesimler de var. İYİ Parti'yi bir bütün olarak hareket eden bir yapı olarak değerlendirmemek lazım. Hala ittifakın içinde yer alması için baskı yapan unsurların olduğunu görüyoruz. Bunlar da İYİ Parti'ye sonradan farklı yerlerden katılan isimlerden oluşuyor.
2. tur hesabı yapıyorlar. İYİ Parti'nin rahatsızlık duyduğu hususlar var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının emrivaki yapılması Yavaş ve İmamoğlu'nun aday olarak konuşulmaması bunlar zaten bilinen ve konuşulan şeyler. İYİ Parti'nin bu 2 isimi siyasi etik bakımından aday göstermesi ne kadar doğru mesele bu da ayrı bir meseledir? Başkasının belediye başkanlarını aday gösterirseniz o kişinin tepkisi de bu şekilde gerçekleşir.
Meral Akşener'in ortaya koymuş olduğu şartlarla Meral Akşener'e destek verir gibi ama diğer taraftan da 6'lı masadan yanlış olduğunu mütemadiyen dile getiren isimlerin olduğunu görüyoruz. Mesajların içeriğine baktığımız zaman bunlar ortaya çıkıyor. Cumhur İttifakı'na karşı olduklarını dün duyurmak için mesajlar paylaşıyorlardı diğer taraftan da her an sorunların aşılabileceğini işaret ediyorlar. Meral Akşener'in koyduğu son nokta belli Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan vazgeçmesidir. Masada kalanlar buna yanaşmayacak.
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