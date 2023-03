İYİ Parti’den SICAK KULİS! Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı mı olacak? A Haber’de anlattı: 1 hafta içinde adaylarını açıklayacaklar

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis: Daha önce de hatırlanacağı gibi MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik "gel" çağrıları olmuştu. Bizim yapmış olduğumuz çağrı sadece bu noktada kalan bir çağrıdır. Ama asıl bir görüşme ya da birliktelik olabilecek çağrı 6'lı masanın kendi içindeki olayı sonlandırmasıyla meydana gelir. Bize göre bu masanın birlikteliği çoktan sonlandı. 5'li olarak bir araya gelecekler. Dün de Meral Akşener masaya yönelik konuştu ve 'Masaya dönerim ama benim şartlarımı kabul edin' dedi.

Bu kadar kısa sürede baş döndürücü siyasetin geliştiği olayların yaşandığı bir ortamda daha kalıcı ve ayağı yere basan yorum yapmak çok mümkün değil Biraz daha bekleyip neler olacağını göreceğiz. 6'lı masada bir deprem yaşandı. Burası bir ittifak birliği değil itiraf birliği. Yani karşıtlık üzerinden kurulmuş bir birlikti. 6'lı masa tamamen sağlam olmayan oynak bir zeminde kurulmuş, yapısı düzgün olmayan fay hatları da oldukça kalın çizgilerle belli olan bir yer.

Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti, MHP ve BBP'nin hem oluşturduğu yapı hem zemin hem de aday noktasında 2018 seçimlerinden bugüne karşılaşılan her türlü zorlukta birlik-beraberlik noktasında son derece tutarlı sağlam bir şekilde yoluna devam ediyor. Her alanda ve her yer bizim bir birlikteliğimiz var. 6'lı masada hiçbir sorun aşılması sadece süresi ötelendi.