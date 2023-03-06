İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı davasında ilk duruşma belli oldu!

Saldırıya ilişkin iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme, duruşma günü olarak 9-10-11 Mayıs tarihlerini belirledi. İddianamede, bombayı yerleştiren şüpheli Ahlam Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor. Firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapisleri talep ediliyor.