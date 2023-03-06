5'li koalisyondan Akşener'e gönderme dolu 'dön' çağrısı: "İlzam edici, masanın hukukuna aykırı"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası 6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e, DEVA Partisi'nden 'dön' çağrısı yapıldı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, sosyal medya hesabından Akşener'e önce mühlet verdi, akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında ise "Sayın Meral Akşener gelirse, adayı tekrar değerlendiririz" diye konuştu. Ekmen aynı yayında, Akşener'in bazı sözlerini cımbızlayıp 'prompterdan okudu' vurgusu yaparak "İlzam edici, rahatsızlık veren, masanın hukukuna aykırı" diyerek ortaklarını hedef aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurdu. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yaptı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını ilan etti.
"KILIÇDAROĞLU HİDDETLENİP AYAĞA KALKTI"
Akşener, gerilime ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu kabul etmedi,bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının duyurulmasını istedi." ifadelerini kullandı.
Yaşananların gölgesinde, gözler 5'li koalisyonun bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapacağı aday duyurusuna çevrildi.
AKŞENER: "TOPLANTIYA KATILMAYACAĞIM"
İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener'in toplantıya katılmayacağını açıklamıştı.
DEVA PARTİSİ'NDEN AKŞENER'E 'DÖN' ÇAĞRISI
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Millet İttfikı toplantısına katılması durumunda adayın yeniden değerlendirileceklerini dile getirdi. Ekmen, "Sayın Meral Akşener gelirse, adayı tekrar değerlendiririz" diye konuştu.
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Öte yandan Ali Babacan'ın aday ismi konusunda toplantıda isim vermediğini kaydeden Ekmen, "Tercihimiz masadan bir lider fakat başka alternatiflere de açığız." ifadelerini kullandı.
AKŞENER'E GÖNDERME DE YAPTI: "İLZAM EDİCİ, MASANIN HUKUKUNA AYKIRI"
Ekmen, ayrıca "Bazı siyasi eleştirilerimizi mahsus tutuyoruz" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, "İlzam edici, rahatsızlık veren" diyerek hedef aldı.
Akşener'in masadan çekildiğini duyurduğu konuşmasında kullandığı, "Kişisel ikbal ve hesaplar için üretilmiş devşirmek bir siyasetin hınk deyicileri, ceketimi assam aday olurum diyenler, Türk milletini ölümle sıtma arasına mahkum edenler, şahsi hırslar, kişisel ajandalar, kuyruklu yalanlar, yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, kumar masası, noter masası... " ifadelerini cımbızlayan Ekmen, "Bunların hepsini önümüzdeki dönemde üzüntülerimizi ifade edeceğiz. Bugün sadece bunların masanın hukukuna yakışmadığını ifade etmekle yetinelim" şeklinde konuştu.
İYİ PARTİ'DEN DEVA'YA SAATLİ BOMBA!
Ekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "İttifakımızın kapısı yarın 14.00'e kadar İYİ Parti'ye açık" şeklinde tüm dikkatleri üzerine toplayan bir çıkışa imza atmıştı.
Koalisyondan kapı dışı edilen İYİ Parti ise yüksek perdeden bir yanıt ile DEVA'yı bombalamıştı. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, DEVA'lı Ekmen'in bu sözlerine "Güven kapıya saat vererek değil, söz hakkı vererek inşa edilir" şeklinde yanıt vermişti.
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