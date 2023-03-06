5'li koalisyondan Akşener'e gönderme dolu 'dön' çağrısı: "İlzam edici, masanın hukukuna aykırı"

İYİ PARTİ'DEN DEVA'YA SAATLİ BOMBA!

Ekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "İttifakımızın kapısı yarın 14.00'e kadar İYİ Parti'ye açık" şeklinde tüm dikkatleri üzerine toplayan bir çıkışa imza atmıştı.

Koalisyondan kapı dışı edilen İYİ Parti ise yüksek perdeden bir yanıt ile DEVA'yı bombalamıştı. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, DEVA'lı Ekmen'in bu sözlerine "Güven kapıya saat vererek değil, söz hakkı vererek inşa edilir" şeklinde yanıt vermişti.