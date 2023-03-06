CHP’nin kalemşorları Akşener’i hedef haline getirdi: Masaya bir daha oturmamalı

CHP YANDAŞI MEDYA İYİ PARTİ'Yİ TEK KALEMDE SİLDİ

CHP'nin fonladığı Halk TV, Tele 1, KRT gibi kanallar İYİ Parti'yi topa tuttu. Aylarca övüle övüle bitirilemeyen İYİ Parti, hükümete çalışmakla bile suçlandı. CHP medyasında açıklanan anketlerde İYİ Parti'nin oyunun yüzde 20'ye yakın olduğu söyleniyordu, İYİ Parti masadan ayrılınca bu oy oranı da bir anda yüzde 10'ların altında telaffuz edilmeye başlandı. İYİ Parti'ye yakın isimler CHP'li isimlerin ve CHP medyasının söylemlerine çok srt karşılık verdi ve gerilim giderek tırmandı.

İYİ PARTİ MASAYA DÖNMEK İÇİN TEK ŞART SUNDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sevilay Yılman'a yaptığı açıklamada, "Gurur yapmadan masaya dönerim ama milletin istediği aday Cumhurbaşkanı adayı olacak" şartını öne sürdü. Akşener'in, Yavaş ve İmamoğlu isimlerinde hala ısrarcı olduğu, bu isimler olmazsa anketten çıkacak üçüncü bir ismi istediği belirtiliyor.

CHP MEDYASINDAN "İYİ PARTİ MASAYA DÖNMESİN" ÇIKIŞI

CHP'nin fonladığı isimlerden olan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti'nin masaya dönmemesi gerektiğini ifade etti.

Yanardağ, "Akşener, masaya bir daha oturtulmamalı.Eğer oturursa, CHP inisiyatifi kaybeder. Kaygıya yer yok, İyi Parti seçmeni ezici çoğunlukla Millet İttifakı adayına oy verecektir. Akşener yanıtı halktan alacak, barajı aşamazlar." dedi.

5'Lİ KOALİSYON SAAT 14.00'TE TOPLANIYOR

Meral Akşener olmadan Cumartesi günü olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren koalisyon, bugün de adayını açıklamak için 5'li şekilde toplanacak. İYİ Parti, toplantıya katılmayacağını bildirdi. 5'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. İYİ Parti'nin bir sürpriz olmazsa kendi adayını çıkarması bekleniyor.