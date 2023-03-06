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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Temel Karamollaoğlu duyurdu akıllara 28 Şubat süreci geldi! Nereden nereye...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını Temel Karamollaoğlu duyurdu akıllara 28 Şubat süreci geldi! Nereden nereye...

6'lı koalisyon masasında geçtiğimiz hafta yaşanan adaylık kaosu sonrası bugün tiyatro son buldu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener masaya geri döndü. Yaşanan bu gelişme sonrası 6'lı koalisyon Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplandı. Toplantı sonrası Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Karamollaoğlu'nun CHP liderinin adaylığını açıklaması akıllara 28 Şubat sürecinde yaşananları getirdi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayıma başlarken; muhalefet kanadında son günlerde adeta bir tiyatro oynandı. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 6'lı koalisyon "adaylık kaosu" nedeniyle geçtiğimiz günlerde krize girmişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı durarak masadan kalkarken; bugün yaşanan süreçte taraflar bir kez daha bir araya geldi.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ziyareti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Meral Akşener masaya yeniden dönme kararı aldı. Bu karar sonrası yeniden toplanan 6'lı koalisyon, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantının ardından 12 maddelik bir mutabakat metni yayınlanırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da koalisyonun adayı olarak duyuruldu.

AÇIKLAMAYI KARAMOLLAOĞLU YAPTI AKILLARA 28 ŞUBAT GELDİ
Toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önüne kurulan kürsüde açıklamalarda bulunan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu resmen aday! Tiyatro son buldu KILIÇDAROĞLU RESMEN ADAY! TİYATRO SON BULDU

SP lideri Karamollaoğlu, "Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini biliyorsunuz. Bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı sizlere duyurmayı görev adlediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız. Seçimlerin ardından kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun CHP liderinin adaylığını duyurması, akıllara 28 Şubat sürecini de getirdi. CHP'nin başını çektiği zihniyet o dönem Saadet Partisi'nin kurucusu Necmettin Erbakan'ın başında olduğu hükümeti "postmodern darbe" ile devirmişti. Yani Karamollaoğlu, 28 Şubat'ta "dikta veren" zihniyetin adaylığını duyurmuş oldu.

SAADET PARTİSİ GENEL MERKEZİ ÖNÜ CHP'NİN MİTİNG ALANINA DÖNDÜ
6'lı koalisyon toplantısı sırasında Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önü adeta CHP'nin miting alanına döndü. Parti binası önünde toplanan CHP'liler sloganlar atarken, 28 Şubat sürecinin simge marşları da seslendirildi.

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