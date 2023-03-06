CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını Temel Karamollaoğlu duyurdu akıllara 28 Şubat süreci geldi! Nereden nereye...

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ziyareti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Meral Akşener masaya yeniden dönme kararı aldı. Bu karar sonrası yeniden toplanan 6'lı koalisyon, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantının ardından 12 maddelik bir mutabakat metni yayınlanırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da koalisyonun adayı olarak duyuruldu.