TİP'li Ahmet Şık'tan skandal sözler: AK Parti'yi hedef alıp tehditler savurdu
Marjinal terör gruplarına verdiği destekle tanınan TİP Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı yayında, AK Parti'yi ve milletvekillerini tehdit etti. AK Parti'nin siyasi parti muamelesi görmeyeceğini ve kapatılacağı tehdidinde bulunan Şık, "Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler." diye konuştu.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin sıralarından milletvekili olan ve daha sonra Türkiye İşçi Partisine (TİP) geçen Ahmet Şık, katıldığı canlı yayında, 2023 yılındaki seçimler üzerinden iktidara tehditler savurdu.
TİP'Lİ AHMET ŞIK'TAN SKANDAL SÖZLER: AK PARTİ'Yİ HEDEF ALIP TEHDİTLER SAVURDU
"MUHALEFETİ ONLARA BIRAKMAYACAĞIZ"
Geçmişte, "Türk Devleti katildir, yıkılması gerek" diyen Şık, seçim sonrası için kurduğu illegal rüyalar üzerinden, "AK Parti'ye ve MHP'ye bırakmayacağız o muhalefeti, ki onlar zaten darmaduman olacaklar." diye konuştu.
"AK PARTİ KAPATILACAK"
İktidardan 'suç örgütü' olarak bahseden Şık, "Suç örgütü olan yapıdan bahsediyoruz yargılanackalar. Temiz olanlar, suça bulaşmayanlar Meclis'te kalmaya devam etsin. AK Parti bu nedenle kapatılacak ya." dedi.
"SİYASİ PARTİ KILIĞINA GİRMİŞ SUÇ ÖRGÜTÜ"
Skandalına AK Parti'nin bir siyasi parti olmadığını vurgulayarak devam eden Şık, "AK Parti bir siyasi parti muamelesi görmeyecek, suç örgütü olduğu için kapatılacak. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'I DA TEHDİT ETMİŞTİ
Geçmişte sokağa çıkma çağrısı yaparak Başkan Erdoğan'ı tehdit eden Şık, "Recep Tayyip Erdoğan, sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız." diyerek skandal ifadeler kullanmıştı.
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