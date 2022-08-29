TİP’li Ahmet Şık’tan skandal sözler: AK Parti’yi hedef alıp tehditler savurdu

"MUHALEFETİ ONLARA BIRAKMAYACAĞIZ"

Geçmişte, "Türk Devleti katildir, yıkılması gerek" diyen Şık, seçim sonrası için kurduğu illegal rüyalar üzerinden, "AK Parti'ye ve MHP'ye bırakmayacağız o muhalefeti, ki onlar zaten darmaduman olacaklar." diye konuştu.