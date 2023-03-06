EYT'de zorunlu emeklilik olacak mı? Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama | Geçici işçilerle ilgili düzenleme ne zaman görüşülecek?
Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, geçici işçiler ile ilgili düzenlemenin yarın Meclis'e sevk edileceğini söyledi. Bilgin ayrıca, EYT konusuyla ilgili de sorulara yanıt verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilerle ilgili düzenlemeyi yarın Meclise sevk edeceklerini bildirdi.
Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
GEÇİCİ İŞÇİLERDE SON DURUM NE?
Çalışma hayatına ilişkin bir soru üzerine Bilgin, "Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz." dedi.
EYT'DE ZORUNLU EMEKLİLİK OLACAK MI?
Bir gazetecinin, "EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan kadroya geçenler emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu, bunu kaldırdınız. 4B'lilerin böyle bir talebi vardı." sözleri üzerine Bilgin, "Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmetse Olur 67-68.BÖLÜM İZLE! 7 Mart Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm yayınlandı mı?
- 2023 Hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Hac ücreti 20-40 bin riyal kaç TL? www.hac.gov.tr durum sorgulama
- Kurtlar Vadisi'nin başrolü yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle gündem olmuştu! Yeni rolüne bakın...
- Tesbih namazı nasıl kılınır, niyet edilir? Berat Kandili namazı kaç rekattır 100 rekat namazın fazileti nedir?
- Berat Kandili'nde adetliyken tespih çekilir mi, hangi dualar okunur? Adetli kadınlar camiye girebilir mi?
- Depremzede taşınma yardımı nasıl alınır? 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak? Ödemeler başladı!
- %7,5 faizle 250 bin liraya kadar kredi verilecek! Detaylar açıklandı, yarısını devlet ödeyecek! 60 ay vadeli kredi başvuruları...
- BERAT KANDİLİ İBADETLERİ! Berat gecesi namazı nasıl kılınır, niyet edilir? 3 Yasin okumak, ayet ve hadisler...
- Twitter çöktü mü son dakika? 6 Mart Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
- Mart ayı Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 6 MART evde bakım maaşı yatan iller listesi! e-devlet sorgulama ekranı
- SSK, Bağ-Kur ve EYT'liyi keyiflendirecek zam! Ek zam + enflasyon farkı rehber oldu! Yeni maaş 6.702 TL! Temmuz 2023 en düşük emekli maaşı...
- 6 Mart Ankara TOKİ arsa kura sonuçları açıklandı mı? Müstakil ve müşterek arsa kazananların isimleri! e-devlet sonuç sorgulama