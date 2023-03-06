06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri EYT'de zorunlu emeklilik olacak mı? Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama | Geçici işçilerle ilgili düzenleme ne zaman görüşülecek?

EYT'de zorunlu emeklilik olacak mı? Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama | Geçici işçilerle ilgili düzenleme ne zaman görüşülecek?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
ABONE OL
EYT’de zorunlu emeklilik olacak mı? Bakan Vedat Bilgin’den flaş açıklama | Geçici işçilerle ilgili düzenleme ne zaman görüşülecek?

Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, geçici işçiler ile ilgili düzenlemenin yarın Meclis'e sevk edileceğini söyledi. Bilgin ayrıca, EYT konusuyla ilgili de sorulara yanıt verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilerle ilgili düzenlemeyi yarın Meclise sevk edeceklerini bildirdi.

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GEÇİCİ İŞÇİLERDE SON DURUM NE?
Çalışma hayatına ilişkin bir soru üzerine Bilgin, "Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz." dedi.

EYT'DE ZORUNLU EMEKLİLİK OLACAK MI?
Bir gazetecinin, "EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan kadroya geçenler emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu, bunu kaldırdınız. 4B'lilerin böyle bir talebi vardı." sözleri üzerine Bilgin, "Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız." diye konuştu.

Buna ilişkin bir sayı olup olmadığı sorusu üzerine Bilgin, "Sayı az, işçiler kadar değil ama sayıya bakarak yapmıyoruz. Niye zorunlu emekli ediyoruz? Bunu kaldıracağız, eşit bir düzenleme için çalışıyoruz." dedi.

EYT’lilere büyük kolaylık! İşlemler nasıl yapılacak?
SGK’dan EYT’lilere yönelik yeni uyarı!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA