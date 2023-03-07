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2023 Hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Hac ücreti 20-40 bin riyal kaç TL? www.hac.gov.tr durum sorgulama

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Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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2023 Hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Hac ücreti 20-40 bin riyal kaç TL? www.hac.gov.tr durum sorgulama

Hac kura çekim tarihi binlerce hacı adayı tarafından sorgulanıyor. Normal şartlarda 15 Şubat tarihinde çekilecek olan hac kuraları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ertelendi. Diyanet İşleri Başkanlığı hac kuraları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2023 Hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Hac ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar...

"Hac kura çekimi ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu. Binlerce hacı adayı kuraların çekileceği tarihi merak etmeye başladı. Peki, 2023 Hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, hac kuraları ile ilgili merak edilenler...

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

"15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir."



Yeni takvimin Diyanet tarafından duyurulması bekleniyor. Hac kura tarihleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

Hac ücretleri için detaylı bilgiye Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz.

Ortalama fiyatlar ise şu şekilde;

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir

20 BİN RİYAL, 40 BİN RİYAL KAÇ TL?

2022 Hac fiyatları çoğunlukla Riyal kuru üzerinden hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıllara oranla ortalama olarak hac üretleri 16 bin riyal (62 bin TL) ile 22 bin riyal (86 bin TL) arasında gidip geliyordu. Genellikle iki fiyat arasındaki fark hacı adaylarının kaldığı otellere göre değişiyor olmasıydı. Bu sene her ne kadar fiyatlar artsa da yine 16 ila 22 bin riyal arasında olduğu hacı adayları tarafından belirtildi.

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden tespit ediliyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

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