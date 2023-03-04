Kaosun deşifresi: Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'a yaptığı kumpası Akşener'e de kurdu! Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'yi nasıl kandırdı?

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp geride kalan gün 6'lı koalisyondan ayrılığını duyurdu. Adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yapan Akşener, iki isim tarafından veto yedi. A Haber'de gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Akşener'in İmamoğlu'ndan aldığı güvence ile masayı terk ettiğini fakat 'satıldığını' ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a yaptığını, İmamoğlu'nun da Akşener'e yaptığını belirten Sayan, "Kılıçdaroğlu'nun ciğerini bilirim. Hepimiz el ele koyduk, yemin ettik Deniz Baykal'ı geri getireceğiz dedik, ertesi gün adaylığını açıkladı. Bugün de Akşener'e kumpas kurdular" diye konuştu. Sayan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin de çok konuşulacak bilgiler aktardı.