04 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kaosun deşifresi: Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'a yaptığı kumpası Akşener'e de kurdu! Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'yi nasıl kandırdı?

Kaosun deşifresi: Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'a yaptığı kumpası Akşener'e de kurdu! Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'yi nasıl kandırdı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2023 21:58
Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp geride kalan gün 6'lı koalisyondan ayrılığını duyurdu. Adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yapan Akşener, iki isim tarafından veto yedi. A Haber'de gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Akşener'in İmamoğlu'ndan aldığı güvence ile masayı terk ettiğini fakat 'satıldığını' ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a yaptığını, İmamoğlu'nun da Akşener'e yaptığını belirten Sayan, "Kılıçdaroğlu'nun ciğerini bilirim. Hepimiz el ele koyduk, yemin ettik Deniz Baykal'ı geri getireceğiz dedik, ertesi gün adaylığını açıkladı. Bugün de Akşener'e kumpas kurdular" diye konuştu. Sayan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin de çok konuşulacak bilgiler aktardı.
Baykal’a yaptığı kumpası Akşener’e de kurdu
"Baykal'a yaptığı kumpası Akşener'e de kurdu"
Katar’dan Türkiye’ye büyük destek
Katar’dan Türkiye’ye büyük destek
Akşener koalisyon toplantısına katılacak mı?
Akşener koalisyon toplantısına katılacak mı?
2 Başkan Akşener’le görüşecek mi?
2 Başkan Akşener'le görüşecek mi?
İYİ Parti’den ’İmamoğlu-Yavaş’ yalanlaması
İYİ Parti'den 'İmamoğlu-Yavaş' yalanlaması
6’lı koalisyon çatlağı dış basında
6'lı koalisyon çatlağı dış basında
A Haber’de değerlendirdiler
A Haber'de değerlendirdiler
’’Oturdular konuştular dağıldılar’’
''Oturdular konuştular dağıldılar''
Görüşmesinin perde arkası
Görüşmesinin perde arkası
6’lı koalisyondaki kaosun perde arkası
6’lı koalisyondaki kaosun perde arkası
’’Biz masadayız’’
''Biz masadayız''
Asrın felaketinde 27. gün
Asrın felaketinde 27. gün
Daha Fazla Video Göster