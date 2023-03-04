Türkiye'de deprem oluşturabilecek kaç fay var? Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan İstanbul için kritik uyarı: "3-4 kat arttı"

"1992'DEN GÜNÜMÜZE DEPREM TEHLİKESİ 3 BUÇUK, 4 KAT DAHA ARTTI"

Zemini dikkate alarak sağlam evlerin yapılması gerektiğini belirten Ersoy, "Biz 1992'ye kadar Türkiye'de deprem oluşturabilecek fay sayısını 150 biliyorduk. Şimdilerde bu sayı 500'ün üzerine çıktı. Yani Türkiye'de 1992'den günümüze kadar deprem tehlikesi 3 buçuk, 4 kat daha arttı. İstanbul çevresinde kötü, özellikle alüvyon gibi yumuşak zeminlerin üzerindeki yaklaşık 100 bin yapı stoklarının hemen ele alınıp, yıkılabilecek binaların derhal yıkılıp, yeniden yapılması gerekir. Çünkü 24 yıl deprem bekledi, çok da beklemeyebilir. Bunun süresini kestirmek zor. Şu anda bile olabilir. Bin 400 kilometre boyunca her yeri kırılmış bir fay hattı var, sadece Marmara da deprem olmamış. Marmara'nın içerisinde hem 1912'nin hem 1999 depremlerinin yüklediği önemli bir gerilim var. Bundan kaçış yok" diye konuştu.