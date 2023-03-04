Bir ittifak daha dağıldı! Ümit Özdağ: Muharrem İnce çekildiğini söyledi

Yavaş, Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapınca, hedef tahtasına konmuştu. Özdağ, Yavaş'ı hedef alıp şunları söylemişti:

"Türk halkına çağrıda bulunduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde (pazar günü) toplanarak Mansur Yavaş'ı göreve davet edin dedik. Halk kendi adayını göstersin istedik.

Ne yazık ki Mansur bey halkın bu talebini göstermesini beklemeden, esas bağlılığını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine göstermesi gerekirken göstermedi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılığını bir kez daha ifade etti.

Biz de dünkü davet geri çekiyoruz. Buradan sayın Mansur Yavaş'a sesleniyorum. Size duyulan güvene, sevgiye ihanet etmeye hakkınız yoktur. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaratıyorsunuz keşke böyle yapmasaydınız."