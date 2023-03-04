Bir ittifak daha dağıldı! Ümit Özdağ: Muharrem İnce çekildiğini söyledi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile oluşturacakları ittifakın dağıldığını söyledi. Özdağ, "Muharrem İnce, 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını açıkladı." diye konuştu. İnce katıldığı canlı yayında konuya ilişkin, "Ben kimsenin yedeği olmam. Bunu siyasi nezaketsizlik olarak görürüm" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurdu. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yaptı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını duyurdu.
BİR İTTİFAK DAHA DAĞILDI
Yaşananlar sıcaklığını korurken kurulması planlanan bir ittifakın daha dağıldığı açıklandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile oluşturacakları ittifak planının geri çekildiğini ifade etti. Özdağ, "Muharrem İnce, 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını açıkladı." diye konuştu.
YAVAŞ'A ADAYLIK ÇAĞRISI YAPIP MİTİNGİ İPTAL ETMİŞLERDİ
İnce ile Özdağ, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş'a çağrı yapmış, bu doğrultuda Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde miting yapılacağını duyurmuştu. Özdağ, Yavaş'ın aday olmaması durumunda İnce'nin aday olacağını ifade etmişti.
Yavaş, Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapınca, hedef tahtasına konmuştu. Özdağ, Yavaş'ı hedef alıp şunları söylemişti:
"Türk halkına çağrıda bulunduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde (pazar günü) toplanarak Mansur Yavaş'ı göreve davet edin dedik. Halk kendi adayını göstersin istedik.
Ne yazık ki Mansur bey halkın bu talebini göstermesini beklemeden, esas bağlılığını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine göstermesi gerekirken göstermedi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılığını bir kez daha ifade etti.
Biz de dünkü davet geri çekiyoruz. Buradan sayın Mansur Yavaş'a sesleniyorum. Size duyulan güvene, sevgiye ihanet etmeye hakkınız yoktur. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaratıyorsunuz keşke böyle yapmasaydınız."
SİYASİ NEZAKETSİZ ÖZDAĞ! "BEN KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİLİM"
Muharrem İnce katıldığı canlı yayında kimsenin yedek aday olmadığını ifade edip, "Sayın Özdağ bir partinin genel başkanı, ben de öyleyim. Mansur Yavaş'ta başka bir partinin Belediye Başkanı. Ben bunu siyasi nezaketsizlik olarak görürüm, doğru değil bu. Sen partiyi niye kurdun o zaman? Belediye önüne bizi davet ediyor, benim belediyede işim yok" diyerek tepki gösterdi.
"AKŞENER BAŞBAKAN OLSUN BEN CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM"
Öte yandan bir ittifak sürprizi de ortaya çıktı! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı koalisyona yönelik açıklamalarının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Sayın Meral Akşener, başbakan olsun, razıyım. Başbakan olmak istiyordu. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım" demişti.
Özdağ ve İnce arasındaki iplerin kopması ve Meral Akşener'in de Altılı Koalisyon'dan ayrılmasıyla her iki ismin yeni bir ittifak kurmayı planladıkları iddia edildi.
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