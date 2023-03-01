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Son dakika: Türkiye'den Türkmence'yi kısıtlayan Irak Bakanlar Kurulu'na flaş çağrı! Kararı süratle gözden geçirmeye davet ediyoruz

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Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Son dakika: Türkiye’den Türkmence’yi kısıtlayan Irak Bakanlar Kurulu’na flaş çağrı! Kararı süratle gözden geçirmeye davet ediyoruz

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’nce alınan bir kararla, Kerkük'te Türkmence'nin resmi kullanımına kısıtlama getirildiği öğrenilmiştir. Irak makamlarını, bu kararı süratle gözden geçirmeye davet ediyoruz." denildi.

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