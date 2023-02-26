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MSB: Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan devam ediyor

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Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
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MSB: Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı zorlu kış şartlarında terörle mücadele eden Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı ve "Kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde terörle mücadeleye büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor." mesajı verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmadan Yorulmadan kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde terörle mücadeleye büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Videoda Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında terörle mücadele, intikal ve barınma görüntülerine yer verildi.

MSB: Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan devam ediyor MSB: MEHMETÇİK TERÖRLE MÜCADELEYE DURMADAN DEVAM EDİYOR

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