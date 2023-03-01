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CHP'nin kadrolu şairi Ataol Behramoğlu'ndan devlet erkanına tehdit!

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Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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CHP’nin kadrolu şairi Ataol Behramoğlu’ndan devlet erkanına tehdit!

CHP'nin kadrolu şairi olarak bilinen Cumhuriyet gazetesi yazarı Ataol Behramoğlu, sosyal medya hesabından üstü kapalı bir şekilde Başkan Erdoğan ve devlet erkanını ölümle tehdit etti. Daha önce de İslam inancının gereği olan kurban kesme ibadeti için "canlıları keserek bayram olmaz" diyen Behramoğlu, başörtüsü için de sınırları aşan hakaretler yağdırmıştı. Açıkça tehdit diline başvuran sözde şair, sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yükselince geri adım atmak zorunda kaldı. Tweetlerini silen Cumhuriyet yazarı için çok sayıda kullanıcı "Behramoğlu'na soruşturma açılmayacak mı?" sorusunu yöneltti.

CHP yandaşı Cumhuriyet yazarı edebiyatçı Ataol Behramoğlu, sosyal medya hesabından devlet ve devlet büyüklerine üstü kapalı hadsiz sözlerle tehditler savurdu. Behramoğlu; Bir gün bir devlet başkanı "Devlet benim" demişti. Kafası kesildi. Kendini devlet sananlardan Hitler sığınağında kendini sokan akrep gibi can verdi. Mussolini ters asıldı.

TEPKİLERİ GÖRÜNCE GERİ ADIM ATTI
Gelen tepkiler sonrası tehditlerin tonunu artıran Behramoğlu,"Kimsenin kafasının kesilmesini istemem. Kesmeye,asmaya elbette karşıyım. Fakat ne yapalım ki rüzgâr eken fırtına biçiyor. Ne rüzgâr ekilsin,ne fırtına biçilsin.Evet şairim ben.Ama devrimci ve yurtsever bir şair. Bu gibilerden hiç birinin sonu iyi olmadı." dedi.

CHP'NİN KADROLU ŞAİRİNİN TEHDİT SÖZLERİNE SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Başkan Erdoğan'ı üstü kapalı bir şekilde tehdit eden Cumhuriyet yazarına çok sert tepki gösterdi. Kullanıcılar Başkan Erdoğan'ı tehdit eden Ataol Behramoğlu'na soruşturma açılması gerektiğini ifade etti:

HALK TV'DE BEDDUA SEANSI DÜZENLEYİP KURBAN KESME İBADETİNE AĞIR HAKARETLER ETMİŞTİ
Edebiyatçı Ataol Behramoğlu'nun geçmişte kullandığı Kurban Bayramı ile ilgili sözleri tepki çekmişti. Ataol Behramoğlu, "Öldürmek için, kesmek için insanın içinde bir kuzuyu, bir oğlağı nasıl canavar yaşıyor? Biraz da bunu konuşalım. Canlıları keserek bayram olmaz." dedi.

SKANDAL SÖZLERE ALKIŞ DA TUTTURDU!
Ataol Behramoğlu, "Herkes alkışlasın, alkışlamayanları da ayıplarım." diyerek bir de İslam'ı hedef alan sözlerine alkış tutturdu. Behramoğlu'nun skandal sözlerine sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

CHP'NİN KADROLU ŞAİRİ ATAOL BEHRAMOĞLU'NDAN SKANDAL BAŞÖRTÜSÜ ÇIKIŞI: İKTİDAR DEĞİŞTİĞİNDE ZATEN KADINLARIN ÇOĞU BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARIP ATACAK
Başkan Erdoğan'ın muhalefete yönelik yaptığı başörtüsünü anayasal güvence alma teklifine yönelik CHP'nin kadrolu şairi Ataol Behramoğlu'ndan skandal bir paylaşım geldi. Behramoğlu iktidar değiştiğinde çok sayıda kadının başörtülerini kendiliğinden çıkartıp atacaklarını belirtirken "CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu yıpratmayalım." ifadelerini kullandı. Behramoğlu'nun paylaşımına çok sayıda tepki gelirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar yaptığı açıklamada "Kadınlara karşı bu ayrımcı, üstten bakışçı anlayışa karşı ANAYASAL GÜVENCE şart! Biz gelirsek kanunu da değiştirebiliriz, zulme devam ederiz diyor aslında." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU YIPRATMAYALIM KADINLAR ZATEN BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARIP ATACAKLAR
Ataol Behramoğlu paylaşımda "Kadınların giyimi konusunda CHP'nin yasa önerisini önemli bir siyasal atak olarak görüyorum.CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu yıpratmayalım. Kadınlarımız bu sorunu aşmıştır. AKP'den kurtulduğumuzda birçok kadınımız ve genç kızımız türbanı kendiliğinden çıkarıp atacaktır." ifadelerini kullandı.

Kadınlar başörtüsünü çıkarıp atacak "KADINLAR BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARIP ATACAK"

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