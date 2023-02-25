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CHP'nin fonladığı medya deprem yayını üzerinden birbirine girdi! Enver Aysever: Kör cahildir bu Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu

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Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
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CHP’nin fonladığı medya deprem yayını üzerinden birbirine girdi! Enver Aysever: Kör cahildir bu Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası CHP tarafından fonlanan Halk TV'de bir yardım yayını düzenlendi. Yayına Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın çağrılmamasına tepki gösteren CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, "Sözüm ona depremzedeleri yuva yapmak sahibi yapmak kaygısıyla birilerinin gösteri yapması için bir zemin hazırlandı" ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında Halk TV'yi ve sahibi Cafer Mahiroğlu'nu hedef alan Aysever, "Cafer... Kör cahildir bu Halk TV'nin sahibi" ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere söz konusu medya kuruluşları, 'Kemalci' ve 'Ekremci' olarak bölünmüş ve adaylık tartışmalarını bir hayli tartışmaları alevlendirmişti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 şehirde büyük bir yıkıma yol açtı. Depremlerde 44 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binden fazla kişi de kurtarıldı. Devlet ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla seferber olup depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışsa da, muhalafetin başını çektiği bir grup algı operasyonlarıyla bu kutsal mücadeleyi akamete uğratmaya çalıştı.

CHP'NİN FONLADIĞI MEDYA DEPREMLER ÜZERİNDEN BİRBİRİNE GİRDİ

Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken acı üzerinden rant devşirip manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılar yayan CHP tarafından fonlanan medya da birbirine girdi.

Bilindiği üzere fonlanan medya adaylık meselesi üzerinden birbirlerine girmiş, bu doğrultuda 'Ekremci' ve 'Kemalci' olarak nitelendirilen unsurlar oluşmuştu.

Cafer Mahiroğlu'nun sahibi olduğu, Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle ön plana çıkan Halk TV geride bıraktığımız günlerde "BİR KİRA BİR YUVA" kampanyası düzenledi.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ yönetimindeki TELE 1'de ise o dakikalarda Diyanet'e edilen hakaretlerden ötürü ekran karartması uygulanıyordu.

Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken topa CHP yandaşı bir başka isim olan Enver Aysever girdi...

ENVER AYSEVER'DEN HALK TV'YE SALVOLAR: "BİRİLERİNİN GÖSTERİ YAPMASI İÇİN ZEMİN HAZIRLANDI"

Halk TV'deki "BİR KİRA BİR YUVA" kampanyasını yaylım ateşine tutan Aysever, "Sözüm ona depremzedeleri yuva yapmak sahibi yapmak kaygısıyla birilerinin gösteri yapması için bir zemin hazırlandı" ifadelerini kullandı.

Aysever, söz konusu programa Merdan Yanardağ'ın neden davet edilmediğini sorup, "Merdan Bey, oradaki arkadaşlar, herkes davet edilip TELE 1'le ortak yayına girilebilirdi ve saat 00.00'da ekran karartılıp hep birlikte toplum ayağa kaldırılabilirdi" eleştirisini yöneltti.

CHP'Yİ BOMBALADI: "TUNÇ SOYER İZMİR'İ KAYBETME KAYGISINDA"

Enver Aysever, CHP'li vekiller ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de açtığı ağzını yumdu gözünü.

Tunç Soyer'in İzmir'i kaybetme kaygısıyla böyle bir kampanyaya ön ayak olduğunu dile getiren Aysever, CHP'li vekilleri için şu ifadeleri kullandı;

Mikrofon görünce, kamera görünce koşup giden vekiller neredesiniz? Neredesiniz soruyorum, depremden ne farkınız var? Kamerayı gördüğünde oradaki çalışmaların önüne atlayanlarla, sizin TELE 1'i yalnız bırakıp 'orada gösteri var, orada şov var, oraya gidelim' demenizin arasında ne fark var?

"CAFER... KÖR CAHİLDİR BU HALK TV'NİN SAHİBİ"

Aysever'in Ekremci medyanın baş aktörlerinden Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilgili "Cafer... Kör cahildir bu Halk TV'nin sahibi" sözlerini sarf etmesi CHP medyasındaki derin kopuşu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kılıçdaroğlu - İmamoğlu üzerinden birbirine giren CHP medyası şimdi de TELE 1 bahanesiyle birbirlerine karşı kılıçları çekmiş vaziyette.

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