CHP'nin fonladığı Halk TV'de Deniz Baykal'a 'nasıl bilirdiniz' göndermesi: Ayşenur Arslan'dan tepki çeken sözler
Geçtiğimiz gün vefat eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Baykal'ın son yolculuğunu canlı yayınla aktaran Halk TV'de skandal ifadeler kullanıldı. CHP tarafından fonlanan kanalın sunucusu Ayşenur Arslan, "Merhumu nasıl bilirdiniz diye soracaklar, cemaat cevabını verecek" şeklindeki ima dolu yoruma, "Tabii cenaze törenlerinde bu sorunun yanıtı hep aynıdır, olması da gerekir. Çünkü bu cevabı esas olarak tarihçiler verecek, özellikle siyasi tarihçiler verecek" diyerek arka çıktı.
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geride kalan gün Ankara'daki evinde vefat etti. Baykal için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir cenaze töreni düzenlendi.
Baykal'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yenimahalle'de bulunan Devlet Mezarlığı'na defnedildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.
Cenaze sonrası Başkan Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan, Baykal ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İkili, Baykal'ın eşi Olcay ve kızı Aslı Baykal'a başsağlığı diledi.
HALK TV'DE BAYKAL İÇİN İMALI "NASIL BİLİRDİNİZ" SORUSU
Baykal'ın cenaze töreninin yapıldığı sırada CHP tarafından fonlanan Halk TV'de skandal bir yayın gerçekleşti.
"Merhumu nasıl bilirdiniz diye soracaklar, cemaat cevabını verecek" şeklinde imalı bir yorum yapıldı. Bu sözler üzerine topa giren Ayşenur Arslan, "Tabii cenaze törenlerinde bu sorunun yanıtı hep aynıdır, olması da gerekir. Çünkü bu cevabı esas olarak tarihçiler verecek, özellikle siyasi tarihçiler verecek" diyerek skandal bir çıkışa imza attı.
TEPKİLER ART ARDA: "REZİLLİK!"
CHP medyasında yer alan ve Deniz Baykal'ın hatırasını ayaklar altına alan bu yorum tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medya kullancıları yaşanan hadiseyi tek kelimeyle "rezillik" olarak yorumladı.
PEKİ, AYŞENUR ASRLAN'I NASIL BİLİRDİK?
Deniz Baykal'ı cenazesinde bile imalı sözlerle hedef tahtasını oturtan Ayşenur Arslan yaptığı skandal çıkışlarla sık sık gündeme geliyor.
Sınırlarımıza yapılan kalleş saldırılar sonrası "PKK durduk yere yapmaz" diyerek terör örgütünü aklayan Arslan, son dönemde tesettür üzerinden Diyanet'i hedef almış; Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı karalayıp 'İllegal ve suikastçi örgüt' olarak tanımlamıştı.
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