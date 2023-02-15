CHP’nin fonladığı Halk TV’de Deniz Baykal’a ’nasıl bilirdiniz’ göndermesi: Ayşenur Arslan’dan tepki çeken sözler

HALK TV'DE BAYKAL İÇİN İMALI "NASIL BİLİRDİNİZ" SORUSU

Baykal'ın cenaze töreninin yapıldığı sırada CHP tarafından fonlanan Halk TV'de skandal bir yayın gerçekleşti.

"Merhumu nasıl bilirdiniz diye soracaklar, cemaat cevabını verecek" şeklinde imalı bir yorum yapıldı. Bu sözler üzerine topa giren Ayşenur Arslan, "Tabii cenaze törenlerinde bu sorunun yanıtı hep aynıdır, olması da gerekir. Çünkü bu cevabı esas olarak tarihçiler verecek, özellikle siyasi tarihçiler verecek" diyerek skandal bir çıkışa imza attı.