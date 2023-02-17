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Halk TV'nin provokasyonuna halktan tokat! Depremzedelerden CHP'li Orhan Sarıbal'a tepki | Apar topar yayını kestiler

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Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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Halk TV’nin provokasyonuna halktan tokat! Depremzedelerden CHP’li Orhan Sarıbal’a tepki | Apar topar yayını kestiler

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen iki büyük depremin ardından 85 milyon vatandaş depremzedeler için kenetlendi. Devletin tüm kurumları yaraları sarmak için harekete geçerken, Halk TV günlerdir halkı kışkırtmaya yönelik provokasyon dolu eylemlerine devam ediyor. Afet bölgesinden yapılan canlı yayında, 'insanların gıdalarının olmadığını' söyleyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'a depremzedeler tepki gösterdi. İddiaların çürütülmesiyle muhabir yayını sonlandırmak durumunda kaldı.

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan şiddetli depremlerin ardından kenetlendi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan afet, geniş bir coğrafyada hissedildi.

Toplamda 11 ili vuran deprem, şehirleri enkaza çevirdi. Büyük bir yıkımın olduğu ve bilançonun giderek ağırlaştığı asrın felaketinde, devletin tüm kurumları harekete geçti. İlk andan itibaren arama-kurtarma ekipleri bölgelere giderek çalışmalara katıldı.

Burada bir cana ulaşmak için büyük bir mücadele verilirken diğer yandan da depremzedelerin yaraları sarılmaya başlandı.

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

Yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaş, deprem bölgesine yardım gönderdi. AFAD koordinesinde vatandaşlara ulaştırılan ihtiyaç malzemeleri, depremzedelere nefes oldu.

Barınma ihtiyacından beslenme ihtiyacına kadar birçok yardımlar yapılırken, ortaya çıkan birlik ve beraberlik görüntüleri dünyanın gündemine oturdu.

HALK TV DEPREM BÖLGESİNDE ALGI ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Sahada hummalı çalışmalar yapılırken, bu çalışmaları gölgede bırakmak isteyenler de oldu. Devletin tüm imkanlarının afet bölgesine seferber edilmesiyle acı dolu günleri kısa sürede geride bırakmak amaçlandı. Bu süreçte bölgelere giden siyasi liderler, acı üzerinden siyaset yaparken, bazı provokatif kişiler ise bu süreçte algı çalışmalarına başladı.

'İNSANLARIN GIDALARI YOK' YALANI

Bunlardan biri de CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal oldu. Depremin merkezi Kahramanmaraş'a giden Sarıbal, burada Halk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Muhabirin, "Burada acilen yapılması gereken nedir?" sorusuna yanıt veren Sarıbal "İnsanlar sağlıklı bir barınma istiyorlar. Yani çadır değil. Öncelikle bir konteyner, arkasından insanların istediği temel şey ise insanların gıdaları yok." ifadelerini kullandı.

Provokasyona halktan tokat gibi yanıt PROVOKASYONA HALKTAN TOKAT GİBİ YANIT

Depremzededen Halk TV’ye provokasyon tepkisi DEPREMZEDEDEN HALK TV'YE PROVOKASYON TEPKİSİ
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