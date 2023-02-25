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Aksaray'da volkanik hareketlilik mi var? Valilikten açıklama geldi

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
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Aksaray’da volkanik hareketlilik mi var? Valilikten açıklama geldi

Aksaray Valiliği, bugün Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğünde depremin ardından Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Dağdaki sensörlerde herhangi bir volkanik hareketlilik olmadığı bildirilirken, "Meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz, ilimiz genelinde alan tarama faaliyetlerini tamamlamış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 13.27'de merkez üssü Bor ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Aksaray Valiliği Hasan Dağı ile ilgili bir açıklama yayımladı.

"MEVCUT BULGULAR IŞIĞINDA ŞU ANDA VOLKANİK HAREKETLİLİK İLE İLGİLİ TARAFIMIZA ULAŞAN OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Aynı bölgede meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBİTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasan Dağı ve TGFZ (Tuz Gölü Fay Zonu) toplam 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle birlikte Hasan Dağı anlık olarak takip edilmektedir. 25 Şubat 2023 tarihinde Niğde Bor'da meydana gelen depremde Hasan Dağı'nda bulunan istasyonlar tarafından da kaydedilmiştir. Mevcut bulgular ışığında şu anda volkanik hareketlilik ile ilgili tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir. Ayrıca, meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz, ilimiz genelinde alan tarama faaliyetlerini tamamlamış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

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