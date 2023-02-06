Yüzyılın deprem felaketinden beter sözler Enver Aysever ve sözde deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan geldi! Yıkıcı depremler yalnızca İslam ülkelerinde oluyormuş
Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremin etkisi altında. Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem, yıkıcı etkisindeki artçılarla devam ediyor. 10 ilde insanların hayatını kaybettiği Mısır'dan Suriye'ye kadar uzanan depremden daha acımasız yorumlar CHP'li gazeteci Enver Aysever ve sözde deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan geldi. Aysever'in programında konuşan deprem uzmanı yaptığı alçak yorumlarla acılı insanları çileden çıkardı. Ercan'ın iddiasına göre yıkıcı depremler yalnızca "siyasal İslam" olan ülkelerde oluyormuş. Aysever'in bir hayli heyecanla çanak tuttuğu yalan, sosyal medyada büyük linç yedi.
Türkiye 7,7 büyüklüğündeki depremin etkisi altında. 10 ilde yıkılan binaların altında kalan insanları kurtarmak için seferberlik ilan edildi. Başkan Erdoğan 45 ülkenin yardıma hazır olduğunu bildirdi. Halkın kurtarma çalışmalarına verdiği destekle şimdiye kadar onlarca hayata tutundu. Birlik ve beraberlik için verilen mücadeleye sekte vurmak CHP'li gazeteci Enver Aysever, yüzyılın utancı sayılacak bir skandala imza attı.
AYSEVER VE ECAN'A GÖRE YIKICI DEPREMLERİN SORUMLUSU İSLAM VE DEVLETMİŞ
İzleyenleri çileden çıkaran bir yayına imza atan CHP'li gazeteci programına konuk olarak bağladı sözde deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın alçak sözlerine çanak tuttu. Şimdiye kadar kamuoyunda deprem uzmanı olarak bilinen Ercan, İslam'a ve Müslümanlara duyduğu kini kusmak için meydana gelecek bir felaketi beklemiş. Dünyadaki en yıkıcı depremlerin "siyasal İslam" ülkerinde görüldüğünü ifade eden Ercan, devleti de üstü kapalı bir şekilde suçladı.
Sözde deprem uzmanı Ercan, çıktığı kanallarda istediği konuşamadığını ifade ettiği programda içinde biriktirdiği ne kadar kin varsa işte bu sözlerle kustu.
"SENİ BİLDİĞİM İÇİN KONUŞUYORUM"
"Ulusal gelir halk arasında ne kadar eşit paylaşırsa deprem ölümleri o denli düşer. Bak Envercim sana bu konuda bir şey söyleyeyim biz her televizyonda her şeyi konuşamıyoruz seni bildiğim için konuşuyorum."
VİCDANDAN YOKSUN SÖZLER
Dünyadaki en yıkıcı depremlerin İslam ülkelerinde olduğunu iddia edecek kadar vicdandan yoksun sözler sarfeden Ercan kendince yaptığı yorumunda "Depremde en çok yıkım olan ülkeleri sana sayacağım, ve bunların ortak yönünü siz kendiniz söyleyeceksiniz. Endonezya, Bangladeş, Hindistan'ın kuzeyi, Afganistan, Pakistan, İran ve Türkiye." ifadelerini kullandı.
EN YIKICI DEPREMLER İSLAM ÜLKELERİNDE OLURMUŞ
Ahmet Ercan'ın sözde durum tespiti yaparak kurguladığı yorumlara çanak tutan CHP'li gazeteci Enver Aysever de heyecanla "Siyasal İslam" diye isimlendirmeye çalıştığı ülkeler için skandal bir ifade kullanmış oldu.
A HABER'İN MUHABİRİ HABER NÖBETİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ ERCAN'A GÖRE TV'LER GOY GOY YAPIYOR
Televizyon kanalı ve muhabirler depremin yaşandığı bölgelerde haber nöbeti tutarken, A Haber muhabirleri görev sırasında yıkılan binaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Birçok kanal ve haber sitesi de depremin yaralarını sarmak için vatandaşlara yardımcı olacak bilgileri aktarırken deprem uzmanı Ercan medyanın üstelendiği görevi hiçe sayarak nefret kusmaya bu sözlerle devam etti.
"TAKDİR-İLAHİ DEĞİL TAKDİR-İ SİYASİ"
"Aynen öyle. Kadercilik ve yazgıcılık. Şuanda da bütün televizyon kanalları "Allah korusun, deprem takdir-i ilahidir, yapacak bir şey yok, devletimiz büyüktür, yaralarınız en kısa zamanda sarılacaktır" lafları söyleniyor. Ben şuanda Türkiye'nin yaşayan en yaşlı depremcisi oldum. 1970'den beri depremleri görüyorum. Siyasilerin söylediği hep aynı laf. Diğer bir deyimle özet olarak söylemek gerekirse deprem takdir-i ilahi değil takdir-i siyasidir."
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