Yüzyılın deprem felaketinden beter sözler Enver Aysever ve sözde deprem uzmanı Ahmet Ercan’dan geldi! Yıkıcı depremler yalnızca İslam ülkelerinde oluyormuş

AYSEVER VE ECAN'A GÖRE YIKICI DEPREMLERİN SORUMLUSU İSLAM VE DEVLETMİŞ

İzleyenleri çileden çıkaran bir yayına imza atan CHP'li gazeteci programına konuk olarak bağladı sözde deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın alçak sözlerine çanak tuttu. Şimdiye kadar kamuoyunda deprem uzmanı olarak bilinen Ercan, İslam'a ve Müslümanlara duyduğu kini kusmak için meydana gelecek bir felaketi beklemiş. Dünyadaki en yıkıcı depremlerin "siyasal İslam" ülkerinde görüldüğünü ifade eden Ercan, devleti de üstü kapalı bir şekilde suçladı.

Sözde deprem uzmanı Ercan, çıktığı kanallarda istediği konuşamadığını ifade ettiği programda içinde biriktirdiği ne kadar kin varsa işte bu sözlerle kustu.