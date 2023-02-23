Deprem yalanlarının merkez üssü: 23 derece! Provokasyonlara tepkiler çığ gibi: "Hesabı sorulmayacak mı?"

DEPREMZEDENİN SÖZLERİNİ ÇARPITTILAR

Acılı vatandaşın bu ifadelerini çarpıtan 23 derece sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin ziyaret ettiği bir konteynerdaki depremzededen ilginç yorumlar... Allah şahit ise aileleri göçük altında kalanlar, donarak ölenler, oğlum öldü kızım öldü diyenler, ekmek, su çadır yardımı isteyenler kefen, tuvalet isteyenler yaşan söylemiş!" ifadeleriyle algı operasyonuna girişti.

Öyle ki paylaşımı görenler 23 derece'nin yazdığı ifadeleri vatandaşın kullandığını zannediyor ve daha sonrası vatandaşın devleti eleştirmemesi muhalifler tarafından linç kampanyasına dönüşüyor.