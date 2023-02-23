Deprem yalanlarının merkez üssü: 23 derece! Provokasyonlara tepkiler çığ gibi: "Hesabı sorulmayacak mı?"
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası başta muhalefet partisi liderleri ve sosyal medya olmak üzere binlerce provokasyona girişti. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen '23 derece' isimli sözde yayın organı, deprem üzerinden peş peşe skandallara imza attı. "Devlet yok" algılarını çökerten depremzede vatandaşı hedef gösteren provokatörler, son olarak da eski görüntülerle kirli bir operasyona girişti. İşte '23 derece'nin deprem üzerinden giriştiği algı operasyonu ve Özkiraz ile Özbek'in yakın dönemdeki büyük skandalları...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 11 şehir büyük yıkım yaşadı. 9 saat arayla meydana gelen depremlerde şu ana kadar 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Asrın felaketi sonrasında kara propagandaya başlayan muhalefet ve muhalefetin fonladığı troller, binlerce yalan yanlış bilgiyi sosyal medya aracılığıyla yaydı.
23 DERECE'DEN KİRLİ OPERASYON
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen '23 derece' isimli sözde yayın organı deprem üzerinden kirli operasyona girişen merkezlerden biri olarak dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu. Erdoğan, yakınlarını kaybeden bir aileyi konteynerde ziyaret ederken adamın söyledikleri '23 derece' isimli operasyon merkezi tarafıdan çarpıtılarak sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı.
YALANLARINI ORTAYA ÇIKARAN VATANDAŞI HEDEF GÖSTERDİLER
Devletin bölgeye gelmediğini iddia edenlere yaşadıklarından örneklerle tepki gösteren vatandaş şu ifadeleri kullandı;
"Sabaha kadar uyumadılar hepsi ellerine fener alıp yaya gezdiler. Makam arabasıyla falan değil. Bütün herkesi ulaştılar ihtiyaçlarını karşıladılar. Devletin yapabileceği ne varsa insanüstü çabayla yaptılar. Hatta bir tane Mehmetçik gece bana sen üşüyorsun dedi kafasındaki beresini çıkardı bana taktı. Biz bunları yaşadık. Allah şahit bunların hepsine. Şimdi buna asker burada yok diyemezsin devlet yok diyemezsin hepsi burada. Bunu yaşamayanlar uzaktan şöyle oldu böyle oldu… 6 gün enkazın başında bekledim onu anca yaşayan bilir. Yapılanlar meydanda… Konteynerin içinde oturuyoruz yok diyemezsiniz. Asker 3 saat uyku uyumuş 21 saat çalışmış. Ekmek yememiş su içmemiş… Operatörler AFAD aynı… Bu inkar edilecek bir şey mi. Kalkıp İstanbul'dan Ankara'dan şuradan buradan kalkıp ta asker yoktu kimse yoktu diyorlar… Çıkarıp telefonlarımızı kayda mı alsaydık bunları ispatlamak için Allah şahit bunlara…"
DEPREMZEDENİN SÖZLERİNİ ÇARPITTILAR
Acılı vatandaşın bu ifadelerini çarpıtan 23 derece sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin ziyaret ettiği bir konteynerdaki depremzededen ilginç yorumlar... Allah şahit ise aileleri göçük altında kalanlar, donarak ölenler, oğlum öldü kızım öldü diyenler, ekmek, su çadır yardımı isteyenler kefen, tuvalet isteyenler yaşan söylemiş!" ifadeleriyle algı operasyonuna girişti.
Öyle ki paylaşımı görenler 23 derece'nin yazdığı ifadeleri vatandaşın kullandığını zannediyor ve daha sonrası vatandaşın devleti eleştirmemesi muhalifler tarafından linç kampanyasına dönüşüyor.
ESKİ GÖRÜNTÜYLE BİR OPERASYON DAHA!
23 derecenin bir operasyonu da 9-10 Şubat gecesine ait görüntülerin 22 Şubat gibi servis edilmesiyle oldu.
"Elbistan'da birçok cenazenin gömülmeyi beklediği bildirildi. Görüntülerde kimi cenazenin battaniyeye sarılı kimisinin de ceset torbasında olduğu görüldü." ifadeleriyle paylaşılan görüntülerl devletin günler geçmesine rağmen bölgeye gidemediği algısını işlemeye çalışan kirli merkez, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün açıklamalarıyla açığa düştü.
Gürbüz yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Böyle bir konu hakkında açıklama yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm gerçekten. İki gündür tekrar dolaşıma sokulan malum görüntü, depremin ilk günlerinden bir görüntü olup, Elbistan'da bekletilen hiçbir cenazemiz yoktur. Bütün cenazelerimizi sahiplerine teslim ettik. Milletimizin acısı zaten büyük, bir de ben görüntüyü paylaşarak yaymak istemedim. İnfial oluşturup buradan bir şeyler elde etmek için yakınlarını kaybetmiş insanların acılarının üzerinde tepiniyorsunuz, yapmayın."
A HABER MUHABİRİNİ HEDEF GÖSTERDİLER
Provokatörlerin son hedefi ise Adıyaman'dan canlı yayın yapan A Haber ekibi olmuştu. Algıcı 23 derece, "A Haber 'Adıyaman'da hayat normale dönüyor' dedi" şeklindeki paylaşımına CHP tarafından fonlanan medya kuruluşları ve Kahta Belediye Başkanı Saadet Partili Yusuf Turanlı da alet olmuştu.
Oysa ki, A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, yayına girerken depremin diğer ilçelere göre daha az etkilediği Kahta'da olduğunu söylemiş, önce yıkımdan bahsetmiş ve sonra da dükkanların açılmaya başladığını aktarmıştı.
"Buradaki yayında defalarca kez Kahta dememize rağmen algı oyununa gelen birileri var." diyen Karataş, "Planınız başınıza yıkılsın. Siz bunları nasıl karalarım derdine düşerken ben kaç kişiyi ellerimle çıkarttım biliyor musunuz?" tepkisini dile getirmişti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ: HESABI SORULSUN
Algı operasyonlarıya sinir uçlarına dokunan 23 derece'ye sosyal medyadan tepki yağdı. Vatandaşlar savcıları göreve çağırırken "Hesabı sorulsun" yorumları yapıldı.
O paylaşımlardan bazıları;
"Kininizde boğulun yalancılar bunlar yirmi üç dereceden hesap sorulsun"
İLK SKANDALLAR DEĞİL
Bu skandallar 23 derece'nin imza attığı ilk rezillikler değil... Depremin ilk anından itibaren opersyon başladılar.
20 Şubat'ta Hatay'da 6.4'lük depremin olduğu gün bir video paylaşan 23 derece "Hatay'da vatandaşlar, çöken bir binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu" başlığı altında bir video yaydı. Ancak görüntülerin iddia edildiği gibi Hatay'da değil 6 Şubat'taki depremde Diyarbakır'da kayıtlara geçtiği anlaşıldı.
"İnsan sesine rağmen müdahale" yalanı;
İki ismin CHP ile olan yakın teması ve sosyal medya üzerinden giriştikleri devlet karşıtı operasyonlar da dikkat çekiyor.
CHP'DEN PARA ALIP GAZ VEREN KEMAL ÖZKİRAZ
Aynı zamanda CHP'yi gazlayan Avrasya Anket'in sahibi Kemal Özkiraz yayınladığı anketler ve açıklamalarıyla büyük bir manipülasyon yapıyor.
Özkiraz yine geçtiğimiz günlerde deprem üzerinden giriştikleri algıyla eş zamanlı olarak "CHP açık ara birinci parti olacak. Millet İttifakı meclis çoğunluğunu elde edecek. MHP grup kuramayacak. AKP 200 milletvekili alamayacak!'' dedi.
Kemal Özkiraz"ın CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi araçla gezdiği ortaya çıkmıştı.
FETÖ'CÜYLE İRTİBAT HDP'DEN PARA!
Öte yandan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz adlı şahsın sosyal paylaşım platformları üzerinden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunması nedeniyle, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama", "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak", "Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından" hakkında işlem yapıldığı da ortaya çıkmıştı.
Ayrıca Özkiraz'ın; "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Hüseyin Yılmaz, FETÖ propagandası yapmak suçundan tutuklanan Oktay Yaşar ve Mesut Aykın ile sosyal medya üzerinden irtibatlı olduğu görüldü.
Özkiraz'ın irtibatlı olduğu Hüseyin Yılmaz, FETÖ/PDY terör örgütünün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olarak biliniyor. Örgüt içi haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olan Yılmaz, 2014-2016 yıllarında Bingöl'de örgütün emniyet yapılanmasında mahrem imam görevinde bulundu. Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.
HDP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINDAN PARA ALMIŞ
2021'de Kemal Özkiraz'ın HDP milletvekilleri ile bağlantılı olduğu, ortak söylemler geliştirdiği, şahsın anket şirketi sahibi olduğu ve Cumhur İttifakına muhalif anket çalışmalarıyla algı yönetimi içerisinde bulunduğu tespit edilmişti. Elde edilen bilgiye göre Özkiraz'ın hesabına, 2019 Yerel seçimlerinde HDP'den Kars belediye Başkanı seçilen ve daha sonra yerine kayyum atanan Ayhan Bilgen tarafından para transferi yapıldığı ortaya çıkmıştı.
GÖKHAN ÖZBEK SOSYAL MEDYA ÇETEYLE BAĞLANTILI
2021'de sosyal medya platformu Twitter'ın çifte standardına CHP destekli çetelerin operasyonları da eklenince AK Parti ve MHP'ye destek veren binlerce Twitter hesabı kapatılmıştıç. Yerli ve milli hesaplara karşı gerçekleştirilen operasyonun ardında CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapı olduğu ortaya çıkmıştı. Furkan Güngör isimli şahsın FETÖ okullarından mezun en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı ve Gökhan Özbek ile koordineli çalıştığı deşifre edilmişti.
KRİPTO PARADAN SORUŞTURMA YEDİLER
FOY Token isimli dolandırıcılık sistemini sosyal medyada para karşılığı överek müşteri toplamaya çalışan ve bu yolla 16 milyon TL'nin buhar olmasına neden olan kişi ve kurumlar hakkında savcılık harekete geçmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Yine soruşturma açılan isimler arasında Gökhan Özkiraz ve Gökhan Özbek yer almıştı.
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