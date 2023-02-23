AFAD: Hatay'da deprem meydana geldi | 2023 son depremler
AFAD, Hatay’ın Defne ilçesinde saat 18:53’te 5.0’lık bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 9,76 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Bu deprem öncesi canlı yayında konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, artçı sarsıntıların büyük bölümünün hissedilir büyüklükte olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde halen 5'in üzerindeki büyüklüklerde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları son derece büyük önem taşıyor." uyarısında bulunmuştu. Peki, Defne’deki depremde hasar ve yaralanma var mı? Hatay Valisi Rahmi Doğan, son bilgileri paylaştı.
Deprem, 9,76 kilometre derinlikte oldu.
İŞTE HATAY DEPREMİNİN BİLGİLERİ
Büyüklük: 5.0 (Mw) Yer: Defne (Hatay) Tarih: 2023-02-23 Saat: 18:53:47 TSİ Enlem: 36.088 N Boylam: 36.076 E Derinlik: 9.76 km
HATAY VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Hatay Valisi Rahmi Doğan, depreme dair yaptığı açıklamada, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Deprem nedeniyle birkaç hasarlı binanın yıkılması dışında önemli bir durum yok. İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu da söz konusu değil." dedi.
2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
23-02-2023 18:53:47 36.088 36.076 9.76 MW 5.0 Defne (Hatay) 553084
23-02-2023 18:38:39 36.85 36.039 7 ML 1.8 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.82 km] Erzin (Hatay)
23-02-2023 18:34:00 39.867 41.103 2.65 ML 2.7 Aziziye (Erzurum)
23-02-2023 18:27:35 38.242 38.184 6.2 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)
23-02-2023 18:24:47 38.109 38.452 7 ML 2.5 Sincik (Adıyaman)
23-02-2023 18:20:48 38.091 37.804 7 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
23-02-2023 18:12:03 37.405 37.039 6.93 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
23-02-2023 18:11:52 37.117 28.342 7 ML 0.9 Menteşe (Muğla)
23-02-2023 18:08:48 38.054 37.378 7 ML 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş)
23-02-2023 18:06:33 37.502 37.154 7 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
AFAD UYARMIŞTI
Bu deprem öncesi canlı yayında konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, artçı sarsıntıların büyük bölümünün hissedilir büyüklükte olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde halen 5'in üzerindeki büyüklüklerde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları son derece büyük önem taşıyor." uyarısında bulunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hatay'da korkutan deprem son dakika | 23 Şubat Hatay, Erzurum deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ son depremler...
- JANDARMA promosyon son dakika | MART ayında imzalar tazelenecek! 27.000-30.000 TL...TSK JGK Promosyon 2023 ödemesi ne kadar, kaç TL?
- Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Perşembe yayınlanan dizi ve film listesi...
- 24 Şubat okullar tatil mi? Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay... İlkokul, Ortaokul, Lise ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, yok mu?
- Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman çekilecek? 2023 Hac kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- Bağcılar deprem risk haritası 2023 | Küçükçekmece ve Bağcılar'dan fay hattı geçiyor mu? Avrupa Yakası'nda depreme dayanıklı ilçeler?
- Açıklamalar peş peşe geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Aldatmak, Camdaki Kız, Yargı, Gönül Dağı!
- Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- Prefabrik ev fiyatları 2023 | 29 bin 900 TL'ye ev sahibi olun! 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?
- Aile Destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? İllere göre TCKN ile sorgulama
- Anne ve babalar dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB duyuru sayfasında açıklandı! İlkokul, ortaokul, lise için...
- MEB son dakika açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okulların açılma tarihi açıklandı mı?