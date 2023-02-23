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AFAD: Hatay'da deprem meydana geldi | 2023 son depremler

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Giriş Tarihi: 23.02.2023 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
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AFAD: Hatay’da deprem meydana geldi | 2023 son depremler

AFAD, Hatay’ın Defne ilçesinde saat 18:53’te 5.0’lık bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 9,76 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Bu deprem öncesi canlı yayında konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, artçı sarsıntıların büyük bölümünün hissedilir büyüklükte olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde halen 5'in üzerindeki büyüklüklerde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları son derece büyük önem taşıyor." uyarısında bulunmuştu. Peki, Defne’deki depremde hasar ve yaralanma var mı? Hatay Valisi Rahmi Doğan, son bilgileri paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı.

Deprem, 9,76 kilometre derinlikte oldu.

İŞTE HATAY DEPREMİNİN BİLGİLERİ

Büyüklük: 5.0 (Mw) Yer: Defne (Hatay) Tarih: 2023-02-23 Saat: 18:53:47 TSİ Enlem: 36.088 N Boylam: 36.076 E Derinlik: 9.76 km

HATAY VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, depreme dair yaptığı açıklamada, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Deprem nedeniyle birkaç hasarlı binanın yıkılması dışında önemli bir durum yok. İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu da söz konusu değil." dedi.

2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

23-02-2023 18:53:47 36.088 36.076 9.76 MW 5.0 Defne (Hatay) 553084

23-02-2023 18:38:39 36.85 36.039 7 ML 1.8 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.82 km] Erzin (Hatay)
23-02-2023 18:34:00 39.867 41.103 2.65 ML 2.7 Aziziye (Erzurum)
23-02-2023 18:27:35 38.242 38.184 6.2 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)

23-02-2023 18:24:47 38.109 38.452 7 ML 2.5 Sincik (Adıyaman)
23-02-2023 18:20:48 38.091 37.804 7 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)

23-02-2023 18:12:03 37.405 37.039 6.93 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
23-02-2023 18:11:52 37.117 28.342 7 ML 0.9 Menteşe (Muğla)
23-02-2023 18:08:48 38.054 37.378 7 ML 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş)
23-02-2023 18:06:33 37.502 37.154 7 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

AFAD UYARMIŞTI

Bu deprem öncesi canlı yayında konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, artçı sarsıntıların büyük bölümünün hissedilir büyüklükte olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde halen 5'in üzerindeki büyüklüklerde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları son derece büyük önem taşıyor." uyarısında bulunmuştu.

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