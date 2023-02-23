AFAD: Hatay’da deprem meydana geldi | 2023 son depremler

İŞTE HATAY DEPREMİNİN BİLGİLERİ

Büyüklük: 5.0 (Mw) Yer: Defne (Hatay) Tarih: 2023-02-23 Saat: 18:53:47 TSİ Enlem: 36.088 N Boylam: 36.076 E Derinlik: 9.76 km

HATAY VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, depreme dair yaptığı açıklamada, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Deprem nedeniyle birkaç hasarlı binanın yıkılması dışında önemli bir durum yok. İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu da söz konusu değil." dedi.