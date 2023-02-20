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Hatay'daki Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

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Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
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Hatay’daki Rende Sitesi’nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem büyük yıkıma yol açtı. Hatay'da yıkılan Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında inceleme başlatıldı.

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