Hatay depremden neden bu kadar etkilendi? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan belgelerle anlattı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 2 büyük depremden 11 il büyük hasar aldı. Depremin yıkıcı etkisinin en çok hissedildiği illerden biri de Hatay oldu. Peki merkez üssü Kahramanmaraş olmasına rağmen Hatay depremden neden daha çok hasar gördü? Nedenini Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından paylaştığı ivme grafikleriyle açıkladı.