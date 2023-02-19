Hatay’da enkaza balonların asılmasının nedeni Yunanistan’ı duygulandırdı!

Depremin ilk haftasında Adana ve Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyleyen Okur, "Her bir çocuğun cansız bedeni, elime geldiği zaman içimden bir parça koptu. Herhalde şu birkaç günde 20 yaş kadar yaşlandım. Bu acının tarifi yok. Anne ve babalarının acısını ölçmek mümkün değil. Herkes normalmiş gibi davranıyor ama acı her gün fazlalaşıyor. Enkazlardan çocukların oyuncakları, terlikleri çıkıyor. Bu acı anlatılacak bir şey değil" dedi.