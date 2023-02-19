CHP ve yandaşları kentsel dönüşüme karşı çıkmasaydı Hatay böyle olacaktı! Binlerce kişi enkaz altında kaldı | O projeler ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Türkiye deprem sonrası yaralarını sarmak için tek yürek olurken, enkaz üzerinden "siyasi rant" çıkarmak isteyen CHP ve medyası yine kara propaganda peşine düştü. Hatay için "Deprem bölgesi riskli değilmiş" başlığını atan fondaş medyanın yalanını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yalanlamıştı. Peki CHP'nin başını çektiği Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın da aralarında bulunduğu muhalefet itiraz etmeseydi Hatay'daki kentsel dönüşüm nasıl olacaktı? Hatay için hazırlanan projeler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.02.2023 14:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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