Aile, Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 1788 refakatsiz çocuğumuzun 1225'ini ailesine teslim ettik
Aile, Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Yanık, "1788 refakatsiz çocuğumuzun 1225'ini ailesine teslim ettik, 479'unun halen hastanede tedavisi devam ediyor. Çocuklarımızı çok yakından takip ediyoruz. Sadece hastanede değil, enkaz altında vefat etmiş çocuklarımızın da kimliğini tespit ederek ailelerine bilgi veriyoruz" dedi.
'AYNI GÜN İÇİN İKİ ŞİDDETLİ DEPREM DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE GÖRÜLMEMİŞ'
Kara yoluyla ilk Adana'ya ardından Osmaniye'ye gittik. Biz hemen afet acil durum halinde arkadaşlarımız sahaya iniyorlar. Zaman zaman Ankara'ya gelip diğer deprem bölgelerine ziyaret etmeye devam ettik.
Aynı gün içinde 7,7 ve 7,6 birbirinden bağımsız bir deprem dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş. Artçılar da devam ediyor. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. 99 depreminden sonra bir deprem literatürümüz var. Türkiye bir deprem ülkesi. Fay hatları olan bir ülke. Bütün faaliyetlerimizi buna göre düzenlememiz gerekiyor.
'KURALLARA UYGUN BİNALAR YAPARSAK DEPREM NE KADAR ŞİDDETLİ OLURSA OLSUN ZARAR GÖRÜLMÜYOR'
Yıkılan binaların yüzde 98'i 99'dan önce yapılmış binalar. TOKİ'nin yaptığı binalarda hasar olmadığuını görüyoruz. Bu bize eğer kurallara uygun, teknik gereklilikleri binalara yaparsak deprem ne kadar şiddetli olursa olsun milletimiz zarar görmeyecek. Gerekli incelemeler, soruşturmalar da başladı. Kolonların kesildiği iddiaları var. Hatta dava konusu olduğuna ilişkin de bilgiler geliyor. Bu bir cinayettir. Bir binanın kolonlarını kestiğinizde binanın ayakta kalmasını bekleyemezsiniz. En geç 1 yıl içinde konutların inşa edilmesi, vatandaşlarımıza güvenli konutlarının inşasını ve teslimini sağlamış olacağız. Bu tür durumlarda sorumluluğu ve dikkati sadece kamuya bırakmadan vatandaşlarımızın da gerekli takibi yapmalarını hatırlatmak isterim.
"ÇOCUKLARIMIZI HİÇBİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA TESLİM ETMEDİK"
Depremin ardından bir taraftan yaralar sarılırken bir taraftan da çok ciddi iddialar ortaya atıldı. Son günlerde gündemde olan çocukların derneklere verildiği yönünde iddialar var. Siz bu iddiaları nasıl değerlendirirsiniz?
Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken enkazdan çıkan çocuklarımız yanında ebeveyni yoksa bu çocuklarımızı sağlık kuruluşlarımıza ve ardından bizim kurumlarımıza doğrudan aldık. Hiçbir üçüncü şahsa teslim etmedik. Refakatsiz çocuklarımızı alıyoruz. Çocukların kayıtlarını tutuyoruz.Önce kimlik tespiti, ailenin bulunması, eşleştirilmesi ve aileye teslim edilmesi sırasını takip ediyoruz.
'1788 REFAKATSİZ ÇOCUĞUMUZUN 1225'İNİ AİLESİNE TESLİM ETTİK'
Kimliği tespit edilmeyen 200'ün üzerinde çocuğumuz var. Bu yöntemlerle 1788 refakatsiz çocuğumuzun 1225'ini ailesine teslim etmişiz, 479'unun halen hastanede tedavisi devam ediyor. Çocuklarımızı çok yakından takip ediyoruz. Sadece hastanede değil, enkaz altından vefat etmiş çocuklarımızın da kimliğini tespit ederek ailelere bilgi veriyoruz. Kayıp çocuk diye bir dezenformasyon dolaşıyor. Çocuklarımızın önce sıhhati ardından ailelerine ulaştırmaları noktasında son derece titiz çalışıyoruz.
"REFAKATSİZ BİR ÇOCUĞU DERNEĞE, VAKFA TESLİM ETMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Hepimiz hassas davranıyoruz. Çocuklarla ilgili çözüm önerilerini çok önemli buluyorum. Öyle teklifler var ki gözlerimiz yaşlı yakip ediyoruz. Bizim devlet olarak herhangi bir şekilde refakatsiz bir çocuğu derneğe, vakfa teslim etmemiz söz konusu değil. Bahsi geçen haberle ilgili inceleme yaptık. Çocuklar zaten deprem bölgesinden İstanbul'a geliyorlar ebeveynlerinin yanında. İddia edildi diye haber olmaz. İnsanların çok hassas oldukları yerlerde sinir uçlarına dokunmak, kışkırtmak olmaz.
"TEDBİREN TAHLİYE ETTİĞİMİZ YERLERDEKİ YAŞLILARIMIZI GEREKLİ KURULUŞLARIMIZA YERLEŞTİRDİK"
Bizim bakanlık olarak kuruluşlarımızda herhangi bir ağır hasar, yıkılma, can kaybı yok. Tedbiren tahliye ettiğimiz yerlerimiz var. Kullanılmasını uygun görmediğimiz yerler var. Çocuk evlerimizi kurarken önce yapı güvenlğinin olup olmadığına bakıyoruz. 533 yaşlımızı farklı yerlerdeki yatılı kuruluşlarımıza taşıdık. Sahada tespit ettiğimiz ve profosyonel bakımı tespit ettiğimiz 171 yaşlımızı da yatılı kuruluşlarımıza teslim ettik, 80 engelli yaşlımızı da gerekli kuruluşlarımıza yerleştirdik.
Refakatsiz çocukların ailelerine kavuşturulmaları süreci de devam ediyor
Koruyucu ailelikle ilgili kriterlerimiz çok kolay değil bu konuda çok hassasız. Koruyucu aile olan ailelerimiz de bizim bu hassasiyetimizi hiç yerde bırakmadılar. Yaklaşık 9 bin çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanında. Bizim koruyucu ailelik müessemiz, sürecimiz devam ediyor. Depremin başında şöyle bir telaş oluştu. Bakım ve gözetiminde eksiklik oluşmaması için biz hazırız, burdayız diye vatandaşlarımızdan yoğun bir destek talebi geldi. Sahipsiz çocuk kaldı mı diye bir korkuya gerek yok. 3-6 ay içinde değerlendirme yapılıyor, en az 5 görüşme yapılıyor. Koruyucu aile için ailenin ekonomik durumu, psikososyal durumu yapılıyor. Kişi ya da eşlerin 2-65 yaş arasında, en az ilkokul mezunu, koruyucu aile olmaya engel bir sağlık probleminin olmaması, adli sicil kaydının olmaması, fizikse yeterliliğe sahip olmaması gerekiyor. Arkadaşlarımız titizlikle takip ediyorlar. Refakatsiz çocukların ailelerine kavuşturulmaları süreci de devam ediyor. Bu bittikten sonra koruyucu aile ve evlat edindirme süreçlerimiz başlayacak. Biz bu süreci öncelikle kimlik, aileleriyle kavuşturulma, koruyucu aile aşamalarıyla takip ediyoruz.
"KORUYUCU AİLELİK BAŞVURUSU 310 BİN 702'YE ULAŞTI"
Koruyucu ailelik başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. Koruyucu ailelik için 19 Şubat itibarıyla 310 bin 702 başvuru yapıldı. Evlat edinme de 19 Şubat itibarıyla 57 bin 643'e ulaşmış durumda. Milletimiz üstüne bir vazife düştüğü anda yüklenmeye hazır olduğunu gösteriyor.
'DEPREM BÖLGELERİNDE AYRI, 71 İLİMİZDE AYRI ÇOCUKLARIMIZIN PSİKOSOSYAL İHTİYAÇLARINI TAKİP EDECEĞİZ'
Depremden dolayı düzeltecek çalışmalarımızı planlamaya başladık. Psikososyal destek; travmatik sonuçları, iyileştirmeye yönelik gerekli her türlü çalışmayı ifade eder. Çocuklarımız bizim için çok önemli. Arkadaşlarımız çocuklarımızı takip ediyorlar. Depremzdede çocuklarımızla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı ile hem eğitim hayatlarına hem günlük hayatlarına bir an önce uyum sağlayabilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Deprem bölgelerinde ayrı, 71 ilimizde ayrı çocuklarımızın psikososyal ihtiyaçlarını takip edeceğiz.
"ENGELLİLERİMİZ, YAŞLILARIMIZI DA KİMSESİZ, YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Engellilerimiz, yaşlılarımızı da kimsesiz, yalnız bırakmayacağız. Biz gerekli desteği sağlayacağız. Yeniden bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Adres kaydına bakılmaksızın yardım yapılması için talimat verdik. Arkadaşlarımız sosyal ekonomik destek sağlanması için çalışıyorlar. İlk olarak depremzede vatandaşlarımızdan başlayarak psikososyal çalışmalarımızı başlatacağız.
DEPREMİN İLK GÜNLERİNDE SOSYAL MEDYADA GÖRÜLEN DEPREMZEDELERİ TELEFONLA İŞLETENLER İÇİN NE YAPILACAK?
İnsan tabiatı itibarıyla bu tür davranışlara konu olabiliyor. Yargı mercilerimiz gerekli soruşturmaları incelemeleri başlattılar. Gerçekten bir rehabilitasyon gerektirecek kadar bir hastalıktan bahsediyoruz. Çcouklarımızı küçüklükten itibaren saygıyla yetiştirmemiz ve herkese karşı yapmamız gerekiyor. Bu vakaları da görerek önlemleri almak hepimizin ortak görevi.
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