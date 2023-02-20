Aile, Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 1788 refakatsiz çocuğumuzun 1225’ini ailesine teslim ettik

"TEDBİREN TAHLİYE ETTİĞİMİZ YERLERDEKİ YAŞLILARIMIZI GEREKLİ KURULUŞLARIMIZA YERLEŞTİRDİK"

Bizim bakanlık olarak kuruluşlarımızda herhangi bir ağır hasar, yıkılma, can kaybı yok. Tedbiren tahliye ettiğimiz yerlerimiz var. Kullanılmasını uygun görmediğimiz yerler var. Çocuk evlerimizi kurarken önce yapı güvenlğinin olup olmadığına bakıyoruz. 533 yaşlımızı farklı yerlerdeki yatılı kuruluşlarımıza taşıdık. Sahada tespit ettiğimiz ve profosyonel bakımı tespit ettiğimiz 171 yaşlımızı da yatılı kuruluşlarımıza teslim ettik, 80 engelli yaşlımızı da gerekli kuruluşlarımıza yerleştirdik.

Refakatsiz çocukların ailelerine kavuşturulmaları süreci de devam ediyor

Koruyucu ailelikle ilgili kriterlerimiz çok kolay değil bu konuda çok hassasız. Koruyucu aile olan ailelerimiz de bizim bu hassasiyetimizi hiç yerde bırakmadılar. Yaklaşık 9 bin çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanında. Bizim koruyucu ailelik müessemiz, sürecimiz devam ediyor. Depremin başında şöyle bir telaş oluştu. Bakım ve gözetiminde eksiklik oluşmaması için biz hazırız, burdayız diye vatandaşlarımızdan yoğun bir destek talebi geldi. Sahipsiz çocuk kaldı mı diye bir korkuya gerek yok. 3-6 ay içinde değerlendirme yapılıyor, en az 5 görüşme yapılıyor. Koruyucu aile için ailenin ekonomik durumu, psikososyal durumu yapılıyor. Kişi ya da eşlerin 2-65 yaş arasında, en az ilkokul mezunu, koruyucu aile olmaya engel bir sağlık probleminin olmaması, adli sicil kaydının olmaması, fizikse yeterliliğe sahip olmaması gerekiyor. Arkadaşlarımız titizlikle takip ediyorlar. Refakatsiz çocukların ailelerine kavuşturulmaları süreci de devam ediyor. Bu bittikten sonra koruyucu aile ve evlat edindirme süreçlerimiz başlayacak. Biz bu süreci öncelikle kimlik, aileleriyle kavuşturulma, koruyucu aile aşamalarıyla takip ediyoruz.