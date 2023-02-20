Türkiye bunu bilsin! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum net konuştu: İnşaat sürecini biz yöneteceğiz

'BU SÜRECİ TAMAMEN BİZ YÜRÜTECEĞİZ'

Yeni yapılacak konutların tamamen TOKİ eli ve koordinesiyle yapılacağını dile getiren Kurum, "Bize bağlı tüm iştiraklerimiz, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Emlak Konut Genel Müdürlüğü de inşaat faaliyetlerini yürütecek. Gerek merkezler, gerekse de köylerimize, vatandaşlarımızın ihtiyacına göre; tek katlı yapılarımızı inşa etmek için planlamalarımızı yaptık. Bu süreci tamamen biz yürüteceğiz. Bağışçı ve konut yapmak isteyen vatandaşlarımız, AFAD üzerinden nakdi yardım yaparak, konut yaptırabilir. Kendisi yapmak istiyorsa da bizim onaylayacağımız, denetim sürecini bizim yöneteceğimiz sistem dahilinde yapabilecek. Bunun dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.