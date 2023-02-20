Türkiye bunu bilsin! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum net konuştu: İnşaat sürecini biz yöneteceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşaat sürecinin bakanlık ve iştiraklerince yürütüleceğini belirterek, "En geç 3-4 ay içerisinde bütün deprem bölgelerinde inşaat faaliyetleri başlayacak. Bu süreci tamamen biz yürüteceğiz. Yeni yapılacak konutlar, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek; altında asla dükkan olmayacak" dedi.
'RADYE TEMEL ÜZERİNE TÜNEL KALIP SİSTEMİ YAPACAĞIZ'
Kalıcı konutlar için çalışmaların sürdüğünü, inşaat alanlarının belirlendiğini kaydeden Kurum, "TOKİ öncülüğünde, 10 ilde bakanlığımızın tüm iştirakleri ile beraber inşaat sürecine gireceğiz. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasına müteakip 10 ilde inşaat süreçlerini başlatacağız. Bunun için de ön alanların seçimini tamamladık. Bu alanlara ilişkin ön zemin etüt çalışmalarımıza başladık. Yeni yapılacak konutlar, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek; altında asla dükkan olmayacak.
Bu bölge, deprem bölgesi olduğu için radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle gerçekleştireceğiz. Bu şekilde yaptığımız TOKİ konutlarının hepsi dimdik ayakta. Bir yıl içerisinde konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Hasar tespitlerinin ardından 10 ilimizde, ilçelerimiz dahil ihalelerimizi ve sözleşmelerimizi yaparak, mart ayı başı itibarıyla inşaatlarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Bu noktada tüm planlarımızı yaptık. En geç 3-4 ay içerisinde bütün deprem bölgelerinde inşaat faaliyetleri başlayacak" diye konuştu.
İnşaat sürecine ilişkin herhangi bir tedarik sorunu bulunmadığını ifade eden Kurum, "Vatandaşlarımızı evlerine yerleştirene kadar 24 saat esasıyla çalışacağız. En kısa zamanda vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz" dedi.
'BU SÜRECİ TAMAMEN BİZ YÜRÜTECEĞİZ'
Yeni yapılacak konutların tamamen TOKİ eli ve koordinesiyle yapılacağını dile getiren Kurum, "Bize bağlı tüm iştiraklerimiz, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Emlak Konut Genel Müdürlüğü de inşaat faaliyetlerini yürütecek. Gerek merkezler, gerekse de köylerimize, vatandaşlarımızın ihtiyacına göre; tek katlı yapılarımızı inşa etmek için planlamalarımızı yaptık. Bu süreci tamamen biz yürüteceğiz. Bağışçı ve konut yapmak isteyen vatandaşlarımız, AFAD üzerinden nakdi yardım yaparak, konut yaptırabilir. Kendisi yapmak istiyorsa da bizim onaylayacağımız, denetim sürecini bizim yöneteceğimiz sistem dahilinde yapabilecek. Bunun dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.
Bakan Kurum, yeni yapılacak konutların ovalardan dağlara doğru tasarlandığını, uygun olmayan alanlara yerleşime müsaade edilmeyeceğini de sözlerine ekledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik başvuru sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- 20-28 Şubat İŞKUR iş ilanları: Temizlik görevlisi, Paketleme işçisi, Satış danışmanı, Beden işçisi, Ambar/depo görevlisi başvuru şartları
- ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI! Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK - TEFE- TÜFE ve kira artış...
- Malatya okullar ne zaman açılacak 2023? Deprem bölgesi Şanlıurfa ve Malatya'da okullar hangi tarihte açılıyor?
- Hatay ve Gaziantep okullar ne zaman açılacak? Hatay ve Gaziantep'te okullar 13 Mart'ta mı açılacak?
- EYT başvuru takvimi netleşti! Meclis'e geliyor, 8 Eylül 1999 öncesine yol açıldı! Brüt 6 bin 471 TL ödenecek! Borçlanma, ihya, staj ve maaş...
- Yarın hangi okullar tatil olacak? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21-22-23 ŞUBAT Kar tatili olan iller...
- Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okullar ayın kaçında açılacak? Bakan Özer açıkladı...
- MTA diri fay hattı haritasını açıkladı! Belli oldu, o bölgeler fay hattı üzerinde! 45 il ve 110 ilçe listelendi! İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya...
- Facebook, Instagram mavi tik ücreti kaç TL? Mavi tik nasıl alınır 2023? Web, Iphone fiyatları değişiyor mu?
- SGK 112 günü için ödeme aktif etti! T.C Kimlik kartınızı hemen kontrol edin! 37.000 TL toplu ödeme hesaba geçiyor!
- Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023? Hac kuraları ertelendi mi, yeni tarih açıklandı mı? Diyanet takvimi...