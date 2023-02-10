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Ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan depremzede çocuklar için çağrı merkezi kuruldu

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 10.02.2023
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Ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan depremzede çocuklar için çağrı merkezi kuruldu

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem faciasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık, “asrın felaketi” olarak nitelenen depremin ardından ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurdu. İşte o numaralar...

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