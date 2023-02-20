20 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları "Çocuklar kaçırıldı" iddiasına yalanlama

"Çocuklar kaçırıldı" iddiasına yalanlama

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2023 16:13
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesinde çocukların kaçırıldığına yönelik iddialara tepki gösterdi. Çocukların asla üçüncü şahıslara teslim edilmediğini vurgulayan Yanık, refakatsiz çocuklarla yapılan işlemler hakkında da bilgi verdi. Aile Bakanı,  koruyucu aile başvurularındaki artışa ilişkin ise rakam paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte TSK’nın saat saat deprem faaliyetleri
İşte TSK'nın saat saat deprem faaliyetleri
Depremde tarla 3 metre kaydı
Depremde tarla 3 metre kaydı
Çocuklar kaçırıldı iddiasına yalanlama
"Çocuklar kaçırıldı" iddiasına yalanlama
Mehmetçik Pençe Kilit Operasyonu’nda PKK inini imha etti
Mehmetçik Pençe Kilit Operasyonu'nda PKK inini imha etti
“Enkaz radarı” uygulaması nedir?
“Enkaz radarı” uygulaması nedir?
Devlet yaraları sarmak için seferber!
Devlet yaraları sarmak için seferber!
İki lider deprem bölgesinde
İki lider deprem bölgesinde
5 katlı binanın sadece balkonu kaldı
5 katlı binanın sadece balkonu kaldı
A Haber havadan görüntüledi
A Haber havadan görüntüledi
İşte depremin ürküten boyutu
İşte depremin ürküten boyutu
15 bin esnaf çalışamaz durumda
15 bin esnaf çalışamaz durumda
Tarihi mirasımız da ağır hasarlı
Tarihi mirasımız da "ağır hasarlı"
Daha Fazla Video Göster