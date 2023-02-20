"Çocuklar kaçırıldı" iddiasına yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesinde çocukların kaçırıldığına yönelik iddialara tepki gösterdi. Çocukların asla üçüncü şahıslara teslim edilmediğini vurgulayan Yanık, refakatsiz çocuklarla yapılan işlemler hakkında da bilgi verdi. Aile Bakanı, koruyucu aile başvurularındaki artışa ilişkin ise rakam paylaştı.

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