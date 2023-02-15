Ruhsal travmalara karşı ilk yardım! Depremzede çocuklara psiko-sosyal destek

Okullarımız bizim normalleşme ortamımızdır. En ufak travmatik durumda biz çocuklarımızı okullara çekeriz. Dolayısıyla onlara burada bir okul ortamı oluşturduk. 3-11 yaş somut düşünme basamağında olduğu için onlar için şu an önemlidir. Geçmişi daha rahat atlatacaklarını düşünüyoruz. Onun için burada çalışıyoruz. Hepimiz buradayız; polis, asker bize zaman zaman yardımcı oluyor."

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