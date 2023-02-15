Ruhsal travmalara karşı ilk yardım! Depremzede çocuklara psiko-sosyal destek
Kurulan çadır kentlerde ruhsal travmalara karşı psikolojik ilk yardım yapılıyor. Depremzede çocukların travmaları atlatmaları için özel alan kuruldu. A Haber’e konuşan bir öğretmen çocukların genelde ev resmi ya da el ele tutuşan çocuk resimleri yaptıklarını söyledi. O noktadan ayrıntıları muhabirimiz Hande Bayraktar aktardı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremin yaralarını sarmak için devlet-millet ele ele vermiş durumda. Adıyaman'da kurulan çadır kentte çocukların travmaları atlatmaları için özel alan kuruldu.
Depremi derinden hisseden çocuklar için çadır kent içinde özel olarak bir okul ve anaokul ortamı oluşturuldu. Bunun yanında oyunları alanları yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönüllü olarak görevlendirilen 22 psikolojik danışman hizmet veriyor.
A Haber mikrofonlarına uzman isim şunları söyledi:
"Hepimiz zor bir görev yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22 tane psikolojik danışman olarak gönüllü olarak görevlendirildik. Buradaki amacımız, literatürde geçen psikolojik ilk yardımı vermeye çalışıyoruz. Burada yoğun travma yaşayan insanların esasında devlet devletimiz ve milletimiz tarafından artık güvende olduklarının mesajını verip onları dinleyerek yola devam etmek istiyoruz.
Burada aslında ilk hedef tedavi değil onları depremin ilk zamanında onları dinlemek ve rahatlatmak. Tabi çocuklarla çalışmamızın ana unsuru oyun yoluyla oluyor. Çocuklarımız kendilerini bu yaş grubunda sözel olarak ifade edemeyecekleridir. Burada çadır kentimizde ufak bir okul ortamı anaokul ortamı oluşturup yaralarını sarmak istiyoruz.
Okullarımız bizim normalleşme ortamımızdır. En ufak travmatik durumda biz çocuklarımızı okullara çekeriz. Dolayısıyla onlara burada bir okul ortamı oluşturduk. 3-11 yaş somut düşünme basamağında olduğu için onlar için şu an önemlidir. Geçmişi daha rahat atlatacaklarını düşünüyoruz. Onun için burada çalışıyoruz. Hepimiz buradayız; polis, asker bize zaman zaman yardımcı oluyor."
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