Büyük yıkım sonrası Kırıkhan! Çok sayıda bina ağır hasarlı ve yıkılmış durumda
Son dakika haberleri…. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çok sayıda bina hasarlı ve yıkılmış durumda. Bölgeye giden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son durumu aktardı ve Kırıkhan halkına mikrofon uzattı. Depremi yaşayan bir çocuk yaşadıkları dehşeti canlı yayında anlattı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem Türkiye'yi derinden sarstı. 11 ili etkileyen depremden sonra bölgede binlerce konut yıkılırken 40 binden fazla da can kaybı yaşandı. İlki Kahramanmaraş'ın Pazarcık, ikincisi ise Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'yı direkt etkiledi.
Bölgeye giden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son durumu aktardı ve Kırıkhan halkına mikrofon uzattı. Depremi yaşayan bir çocuk yaşadıkları dehşeti canlı yayında anlattı.
Emine Kavasoğlu'nun bölgeden aktardıkları:
"Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin 111 bin nüfusu var. İlçede binin üzerinde bina ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Öne yatmış binalar dikkat çekerken Kırıkhan'da çok sayıda da can kaybı yaşandı. Merkezde yer alan ve büyük yıkım yaşanan Mimar Sinan Mahallesi fay hattının geçtiği yerlerden bir tanesi. Kırıkhan her yerde olduğu gibi yaralarını sarmaya çalışıyor.
Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bölgede taşınma telaşı da yaşanıyor. İçeri girme izni olan binaların hemen hemen hepsinde asansörlü taşınma işlemi yapılıyor. Bölgede depremden zarar gören vatandaşların bir kısmı çadır kentlere yerleştirildi. Bir kısmı ise konteyner kentlere gitti. Akrabalarına giden çok sayıda vatandaş da var. Haber için birçok defa geldiğimiz Hatay'a geldiğimiz anda içimiz parçalandı.
Kırıkhan, Hatay merkeze yaklaşık olarak 45-50 kilometre mesafede bulunuyor. Buradaki binalar hasar almış durumda koltuklar ve kanepeler yola saçılmış durumda. Binalar kullanılmaz hale gelmiş durumda. Bölge halkı kurtarabildiği eşyaları alıyor ama ilçelerini topraklarını bırakmış değil. Hiç kimse topraklarını ya da evlerini bırakmayacak.
Bölgede eski veya yeni hiç hasar almayan yapılar da var. Fay hattının geçtiği noktada yeni yapılan bir binada hasar var ve burada büyük hayallerle alınan evde insanlara oturmak nasip olmadı. Türkiye kenetlenmiş durumda ve yaraların sarılması için hep beraber mücadele ediyor."
A Haber'e konuşan kadın depremzede:
"Evimiz gitti, konteynerde yaşıyoruz. Orada yaşamaya devam edeceğiz. Biz depreme uykuda yakalandık. Duvarlar yakalandı bir anda. Çok dehşet bir an yaşadık. Balkonda mahsur kaldık. 6 saat sonra vinçle kurtarıldık. Her yerde deprem olunca hiçbir yere ulaşamadık. Komşularımızla son kahveleri içtik ve vedalaşıyoruz."
Depremi yaşayan çocuğun anlattıkları:
"Biz deprem olduğu anda evdeydik. Ben yatıyordum annemler ses duydu ve beni uyandırdılar. Bu sırada kafamıza taşlar düştü. Bu sırada kapımız depremden dolayı kasıldığı ve önüne taş düştüğü için çıkamadık. 2 depremi de yaşadık. Ondan sonra balkona geçtik. Abim balkona kafa üstü düştü."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hatay ve Gaziantep okullar ne zaman açılacak? Hatay ve Gaziantep'te okullar 13 Mart'ta mı açılacak?
- EYT başvuru takvimi netleşti! Meclis'e geliyor, 8 Eylül 1999 öncesine yol açıldı! Brüt 6 bin 471 TL ödenecek! Borçlanma, ihya, staj ve maaş...
- Yarın hangi okullar tatil olacak? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21-22-23 ŞUBAT Kar tatili olan iller...
- Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okullar ayın kaçında açılacak? Bakan Özer açıkladı...
- MTA diri fay hattı haritasını açıkladı! Belli oldu, o bölgeler fay hattı üzerinde! 45 il ve 110 ilçe listelendi! İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya...
- Facebook, Instagram mavi tik ücreti kaç TL? Mavi tik nasıl alınır 2023? Web, Iphone fiyatları değişiyor mu?
- SGK 112 günü için ödeme aktif etti! T.C Kimlik kartınızı hemen kontrol edin! 37.000 TL toplu ödeme hesaba geçiyor!
- Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023? Hac kuraları ertelendi mi, yeni tarih açıklandı mı? Diyanet takvimi...
- Beklenen haber geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Yalı Çapkını, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş!
- EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM sorgulama ekranı...
- EYT ne zaman yasalaşacak? 20 ŞUBAT EYT ne oldu, ertelendi mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Bugün okul var mı, yok mu? 20 Şubat Pazartesi bugün okullar açıldı mı?