Büyük yıkım sonrası Kırıkhan! Çok sayıda bina ağır hasarlı ve yıkılmış durumda

Bölgede eski veya yeni hiç hasar almayan yapılar da var. Fay hattının geçtiği noktada yeni yapılan bir binada hasar var ve burada büyük hayallerle alınan evde insanlara oturmak nasip olmadı. Türkiye kenetlenmiş durumda ve yaraların sarılması için hep beraber mücadele ediyor."