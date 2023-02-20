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Büyük yıkım sonrası Kırıkhan! Çok sayıda bina ağır hasarlı ve yıkılmış durumda

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
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Büyük yıkım sonrası Kırıkhan! Çok sayıda bina ağır hasarlı ve yıkılmış durumda

Son dakika haberleri…. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çok sayıda bina hasarlı ve yıkılmış durumda. Bölgeye giden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son durumu aktardı ve Kırıkhan halkına mikrofon uzattı. Depremi yaşayan bir çocuk yaşadıkları dehşeti canlı yayında anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem Türkiye'yi derinden sarstı. 11 ili etkileyen depremden sonra bölgede binlerce konut yıkılırken 40 binden fazla da can kaybı yaşandı. İlki Kahramanmaraş'ın Pazarcık, ikincisi ise Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'yı direkt etkiledi.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi toplam 108 bin 812 kilometre kare alanı vurdu. Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde 13,5 milyon insanı etkiledi. Bu rakam ise birçok ülkenin nüfusundan fazla. Depremden etkilenen noktalardan birisi de Hatay'ın Kırıkhan ilçesi oldu.

Bölgeye giden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son durumu aktardı ve Kırıkhan halkına mikrofon uzattı. Depremi yaşayan bir çocuk yaşadıkları dehşeti canlı yayında anlattı.

Emine Kavasoğlu'nun bölgeden aktardıkları:

"Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin 111 bin nüfusu var. İlçede binin üzerinde bina ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Öne yatmış binalar dikkat çekerken Kırıkhan'da çok sayıda da can kaybı yaşandı. Merkezde yer alan ve büyük yıkım yaşanan Mimar Sinan Mahallesi fay hattının geçtiği yerlerden bir tanesi. Kırıkhan her yerde olduğu gibi yaralarını sarmaya çalışıyor.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bölgede taşınma telaşı da yaşanıyor. İçeri girme izni olan binaların hemen hemen hepsinde asansörlü taşınma işlemi yapılıyor. Bölgede depremden zarar gören vatandaşların bir kısmı çadır kentlere yerleştirildi. Bir kısmı ise konteyner kentlere gitti. Akrabalarına giden çok sayıda vatandaş da var. Haber için birçok defa geldiğimiz Hatay'a geldiğimiz anda içimiz parçalandı.

Kırıkhan, Hatay merkeze yaklaşık olarak 45-50 kilometre mesafede bulunuyor. Buradaki binalar hasar almış durumda koltuklar ve kanepeler yola saçılmış durumda. Binalar kullanılmaz hale gelmiş durumda. Bölge halkı kurtarabildiği eşyaları alıyor ama ilçelerini topraklarını bırakmış değil. Hiç kimse topraklarını ya da evlerini bırakmayacak.

Bölgede eski veya yeni hiç hasar almayan yapılar da var. Fay hattının geçtiği noktada yeni yapılan bir binada hasar var ve burada büyük hayallerle alınan evde insanlara oturmak nasip olmadı. Türkiye kenetlenmiş durumda ve yaraların sarılması için hep beraber mücadele ediyor."

A Haber'e konuşan kadın depremzede:

"Evimiz gitti, konteynerde yaşıyoruz. Orada yaşamaya devam edeceğiz. Biz depreme uykuda yakalandık. Duvarlar yakalandı bir anda. Çok dehşet bir an yaşadık. Balkonda mahsur kaldık. 6 saat sonra vinçle kurtarıldık. Her yerde deprem olunca hiçbir yere ulaşamadık. Komşularımızla son kahveleri içtik ve vedalaşıyoruz."

Depremi yaşayan çocuğun anlattıkları:

"Biz deprem olduğu anda evdeydik. Ben yatıyordum annemler ses duydu ve beni uyandırdılar. Bu sırada kafamıza taşlar düştü. Bu sırada kapımız depremden dolayı kasıldığı ve önüne taş düştüğü için çıkamadık. 2 depremi de yaşadık. Ondan sonra balkona geçtik. Abim balkona kafa üstü düştü."

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Yaşadığı dehşeti A Haber’de anlattı YAŞADIĞI DEHŞETİ A HABER'DE ANLATTI

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