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Asrın felaketinde halkın acısına acı kattılar! İşte muhalefet ile kalemşorlarının yalanları ve gerçekler

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem, 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Arama kurtarma çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü afet bölgelerinde provokasyonlara kalkışan siyasi liderler ve birtakım muhalif gazeteciler, acıyı fırsat bilip halkı tahrik eden yalanları ardı ardına sıraladı. Böylesi bir zamanda yaraları sarmak, yaşanan dehşet veren depremin yol açtığı sorunlara çare bulmak yerine iftiralara sarılanların uydurduğu tüm yalanların gerçeklerini sizlerle paylaşıyoruz...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.02.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 17:15
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Asrın felaketinde halkın acısına acı kattılar! İşte muhalefet ile kalemşorlarının yalanları ve gerçekler

Kahramanmaraş'ta ilki saat 04.16'de Pazarcık merkez üssünde, İkincisi ise dokuz saat sonra saatler 13.24'ü gösterdiğinde Elbistan'da 7.6 şiddetinde meydana geldi. Yaşanan depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Son bir haftadır tüm Türkiye'nin aklı depremin etkilediği 10 ildeyken sosyal medyada asılsız iddialar yer aldı. İşte sosyal medyada yer alan o iddialar ve gerçekler…

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Asrın felaketinde halkın acısına acı kattılar! İşte muhalefet ile kalemşorlarının yalanları ve gerçekler
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Asrın felaketinde halkın acısına acı kattılar! İşte muhalefet ile kalemşorlarının yalanları ve gerçekler
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Asrın felaketinde halkın acısına acı kattılar! İşte muhalefet ile kalemşorlarının yalanları ve gerçekler
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Asrın felaketinde halkın acısına acı kattılar! İşte muhalefet ile kalemşorlarının yalanları ve gerçekler