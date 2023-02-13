Asrın felaketinde halkın acısına acı kattılar! İşte muhalefet ile kalemşorlarının yalanları ve gerçekler

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem, 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Arama kurtarma çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü afet bölgelerinde provokasyonlara kalkışan siyasi liderler ve birtakım muhalif gazeteciler, acıyı fırsat bilip halkı tahrik eden yalanları ardı ardına sıraladı. Böylesi bir zamanda yaraları sarmak, yaşanan dehşet veren depremin yol açtığı sorunlara çare bulmak yerine iftiralara sarılanların uydurduğu tüm yalanların gerçeklerini sizlerle paylaşıyoruz...