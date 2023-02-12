Hatay'daki bir depremzede Halk TV'nin provokasyonuna geçit vermedi! Devlet buraya yetişti olaya siyasi yaklaşma
Hatay'da kızını enkaz altından çıkartan vatandaş, Halk TV'nin provokasyonuna geçit vermedi. Hatay'daki deprem bölgesinde devleti kötülemek için acılı vatandaşa mikrofon uzatan Halk TV muhabiri, aldığı cevap karşısında şoke oldu. "Devlet ilk günün ilk saatinde yetişti" diyen depremzede, "Bu bir afet. Birlik olmalıyız. Olaya siyasi yaklaşma" diyerek Halk TV'nin provokasyonuna tepki gösterdi.
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde binlerce insanımız hayatını kaybederken, Halk TV provokasyon yapmaya devam ediyor. Dünyanın her yerinden Türkiye'ye yardım geliyor. Mehmetçik, sağlık çalışanları, arama kurtarma ekipleri ve siviller 24 saat enkaz altından canlı insan çıkartmak için çabalıyor.
HALK TV'DEN KİRLİ PLAN
Hatay'da provokatif çalışmalar yapan Halk TV, bölge insanını ekrana çıkarttı. Hataylı bir vatandaşa mikrofon uzatarak devleti kötülemesini isteyen Halk TV muhabiri, depremzedenin sözleriyle şoke oldu.
Acılı vatandaş, "Tuvalet yok, çadılar yetişmedi. Büyük bir sıkıntı var." diyen Halk TV muhabirine, "Depremden sonra bir sıkıntı yok aslında, Allah devletimize zeval vermesin. İlk günün ilk saatinden itibaren yetiştiler" sözleriyle cevap verdi.
"OLAYA SİYASİ YAKLAŞMAYIN"
Halk TV'nin kirli planına izin vermeyen vatandaş, "Afet zamanında bu durumlara bakmayacağız. Ben kızımı enkaz altından çıkardım, köylere erzak taşıyorum. Böyle bir durumda hepimiz çabalıyoruz. 1 saniye bir can demektir. Sadece Hatay değil 10 ilimiz yok oldu. Tedbir bizden takdir Allah'tan. Bir bir afet. Sadece Hatay olsa 'tamam' ancak 10 il" şeklinde konuştu.
Hatay TV muhabirinin provokasyonuna tepki gösteren acılı depremzede, "Olaya siyasi yaklaşmayın" dedi.
İSMAİL SAYMAZ DA TEPKİ GÖRMÜŞTÜ
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bölgede başlattığı provokasyona partinin kanalı olan Halk TV'de dahil oldu. Afet bölgesinde halkın acısı üzerinden algı oluşturmak isteyen İsmail Saymaz canlı yayında "Hatay koskaca bir enkaz, çadırlar dağıtılamadı, konteynerlar kurulamadı, geçici tuvaletler kurulamadı..." ifadelerini kullandı. Gazetecinin provokatif sözlerini duyan vatandaş sert tepki gösterince kanal, Saymaz'ı acil olarak yayından aldı..
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem 10 ilimizde büyük hasarlara neden olurken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ilk anından itibaren devlet tüm birimleriyle harekete geçerken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Milyonlarca vatandaşımız da yardımlarını deprem bölgesine göndermeye devam ediyor.
İSMAİL SAYMAZ'DAN HALK TV'DE PROVOKASYON
Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'nin canlı yayınına İskenderun'dan katılarak bir provokasyona imza attı. Buraya hiçbir yardımın gelemediğini öne süren Saymaz, "Hatay koskaca bir enkaz, çadırlar dağıtılamadı, konteynerlar kurulamadı, geçici tuvaletler kurulamadı..." ifadelerini kullanınca bir vatanadaşın sert tepkisiyle karşılaştı.
PROVOKATÖRLÜK YAPMAYIN
İsmail Saymaz'a 'helikopterler burada' diyerek seslenen vatandaş, "Ekipler burada, provokatörlük yapmayın" ifadelerini kullandı. Saymaz canlı yayını apar topar kapattı.
DEPREM BÖLGESİNDE 113 BİN 201 GÖREVLİ ÇALIŞIYOR
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1117 artçı deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerindeki can kaybı 12 bin 873 oldu. Depremlerde 62 bin 937 kişi de yaralandı.
Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor.
Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709.
AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 113 bin 201'e ulaştı.
Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 929 çadır ve 1 milyon 255 bin 500 battaniye sevk edildi, 92 bin 738 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.
Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 95 mobil mutfak, 79 ikram aracı, 1 mobil aşevi, 4 mobil fırın, 39 sahra mutfak, 1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracı sevk edildi.
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