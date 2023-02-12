Hatay’daki bir depremzede Halk TV’nin provokasyonuna geçit vermedi! Devlet buraya yetişti olaya siyasi yaklaşma

"OLAYA SİYASİ YAKLAŞMAYIN"

Halk TV'nin kirli planına izin vermeyen vatandaş, "Afet zamanında bu durumlara bakmayacağız. Ben kızımı enkaz altından çıkardım, köylere erzak taşıyorum. Böyle bir durumda hepimiz çabalıyoruz. 1 saniye bir can demektir. Sadece Hatay değil 10 ilimiz yok oldu. Tedbir bizden takdir Allah'tan. Bir bir afet. Sadece Hatay olsa 'tamam' ancak 10 il" şeklinde konuştu.

Hatay TV muhabirinin provokasyonuna tepki gösteren acılı depremzede, "Olaya siyasi yaklaşmayın" dedi.