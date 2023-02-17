Erol Özvar kimdir, kaç yaşında aslen nereli? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar HAYATI ve Kariyeri

Türk Tarih Kurumu'nun bilim kurulu üyeliği yaptı ve Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği'nin idare kurulu üyesidir. Uluslararası iktisat tarihi kurumunun bilim kurulu üyesidir (Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini-İtalya).

İktisat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Erol Özvar evli ve üç çoçuk babasıdır.

30 Temmuz 2021 tarihli ve 374 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı olarak seçilmiştir.