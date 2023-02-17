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Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu? Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı, abisi kurtuldu mu? Arkadaşı duyurdu! Melek Duymaz...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023
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Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu? Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı, abisi kurtuldu mu? Arkadaşı duyurdu! Melek Duymaz...

"Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta medyana gelen depremler Hatay'da da yoğun olarak hissedilmişti. Depremde Hatay'da olan Taha Duymaz enkaz altında kaldı. Peki, Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu? Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı, abisi kurtuldu mu? Arkadaşı duyurdu...

"Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu? Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı, abisi kurtuldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Taha Duymaz, Hatay'da yaşanılan depremde enkaz altında kaldı. Duymaz'ın son durumu ise merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu? Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı, abisi kurtuldu mu? Arkadaşı duyurdu...

Yaptığı yemek tarifleriyle gündem olan ve milyonlarca takipçisi olan Taha Duymaz, merkez üssü Kahramanmaraş depreminde teyzesinin evinde yakalanmıştı.

Aslen Hataylı olan ve orada yaşayan Taha Duymaz'ın cansız bedenine de ulaşıldı.

Depremin olduğu gün Hatay merkezde teyzesinin evinin bulunduğu apartmanda kardeşi Melek ile son storylerini paylaşan Taha Duymaz'ın son durumu merak ediliyordu.

TAHA DUYMAZ'DAN ACI HABER GELDİ

8 katlı binanın birinci katında kalan Taha Duymaz, kardeşleri Melek ve Umut'un olduğu binada tamamen yıkılmıştı.

Yanındaki iki bina da yıkılırken, Taha Duymaz'dan o günden sonra bir daha haber alınamamıştı.

Bazı sosyal medya fenomenleri de Taha Duymaz'ın kurtarılması için çağrıda bulunmuştu.

Ancak yıkılan binanın üzerine başka binaların da yıkılmış olması nedeniyle çalışmalar zorlukla yürütülmüştü. Bugün Taha Duymaz ve kardeşlerinden acı haber geldi.

CENAZELER ÇIKARILIYOR

Acı haberi Dilan Polat ve Taha Duymaz'ın arkadaşı duyurdu.

Enkazda görev yapan sağlık personelinden ve Taha Duymaz'ın kuzeninden de acı haberi doğrulattığını söyleyen Dilan Polat, "Kuzeni vardı, oralarda, çocukcağız da hırpalandı girip geliyordu.


Tahmin edildiği gibi artık kimse konuşmasın bence cenazelerini görmüş.

Kız kardeşinin, yanında da Umut, diğer tarafında da Taha varmış. Şimdi hepsini teker teker çıkarıyorlar.

Ailesinin, herkesin hepimizin başı sağolsun. Mucizeler vardı evet ama ben artık tahmin ediyordum. Kimse de bu konu hakkında da daha fazla kimse konuşmaz, insanlar huzurlu uyusun" dedi.

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