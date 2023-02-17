Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu? Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı, abisi kurtuldu mu? Arkadaşı duyurdu! Melek Duymaz...

CENAZELER ÇIKARILIYOR

Acı haberi Dilan Polat ve Taha Duymaz'ın arkadaşı duyurdu.

Enkazda görev yapan sağlık personelinden ve Taha Duymaz'ın kuzeninden de acı haberi doğrulattığını söyleyen Dilan Polat, "Kuzeni vardı, oralarda, çocukcağız da hırpalandı girip geliyordu.





Tahmin edildiği gibi artık kimse konuşmasın bence cenazelerini görmüş.

Kız kardeşinin, yanında da Umut, diğer tarafında da Taha varmış. Şimdi hepsini teker teker çıkarıyorlar.

Ailesinin, herkesin hepimizin başı sağolsun. Mucizeler vardı evet ama ben artık tahmin ediyordum. Kimse de bu konu hakkında da daha fazla kimse konuşmaz, insanlar huzurlu uyusun" dedi.