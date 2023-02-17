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Provokatörlerin Kahramanmaraş depremi hakkındaki yalanları tek tek çürütüldü! Halkı galeyana sürüklemeye çalıştılar

Kahramanmaraş depremi sonrası devlet tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ederken, provokatörler sosyal medya ve fondaş basın üzerinden yalanlara başladı. Depremin 12. gününe gelinmesine rağmen iftiralar devam ederken, yalan bilgiler de tek tek çürütülüyor. İşte 16 Şubat'ta tespit edilen yalanlar...

Giriş Tarihi: 17.02.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 12:33
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Provokatörlerin Kahramanmaraş depremi hakkındaki yalanları tek tek çürütüldü! Halkı galeyan sürüklemeye çalıştılar

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde bir can daha kurtarılsın diye çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Muhalefet ve sosyal medya provokatörleri ise halkı galeyana getirmek için iftiralarına her gün yenilerini ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Provokatörlerin Kahramanmaraş depremi hakkındaki yalanları tek tek çürütüldü! Halkı galeyan sürüklemeye çalıştılar

Türkiye ve onlarca ülkenin arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş depreminin etkilediği 10 ilde çalışmalarına devam ederken, iftiracılar da yalanlarına her gün yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Asrın felaketi hakkında ortaya atılan iddialar ve gerçekler tespit edildi. Muhalefet ve sosyal medya provokatörlerinin yaptığı paylaşımların detayları ortaya çıktı.

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Provokatörlerin Kahramanmaraş depremi hakkındaki yalanları tek tek çürütüldü! Halkı galeyan sürüklemeye çalıştılar

Muhalefet temsilcilerinin başını çektiği bir kesim ise kirli algı operasyonları ve provokasyonlarla kimi zaman sahada görev yapan personeli, kimin zaman devleti skandal söylemlerle hedef aldı.

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Provokatörlerin Kahramanmaraş depremi hakkındaki yalanları tek tek çürütüldü! Halkı galeyan sürüklemeye çalıştılar

İŞTE 16 ŞUBAT'TA TESPİT EDİLEN YALANLAR

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Provokatörlerin Kahramanmaraş depremi hakkındaki yalanları tek tek çürütüldü! Halkı galeyan sürüklemeye çalıştılar