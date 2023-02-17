17 Şubat 2023, Cuma
Provokatörlerin Kahramanmaraş depremi hakkındaki yalanları tek tek çürütüldü! Halkı galeyana sürüklemeye çalıştılar
Kahramanmaraş depremi sonrası devlet tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ederken, provokatörler sosyal medya ve fondaş basın üzerinden yalanlara başladı. Depremin 12. gününe gelinmesine rağmen iftiralar devam ederken, yalan bilgiler de tek tek çürütülüyor. İşte 16 Şubat'ta tespit edilen yalanlar...
Giriş Tarihi: 17.02.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 12:33
- 1
- 31
- 2
- 31
- 3
- 31
- 4
- 31
- 5
- 31