Yüzyılın felaketinde 8’inci gün! Kahramanmaraş depreminde can kaybı kaç oldu? İşte dakika dakika son gelişmeler

İŞTE 8'İNCİ GÜNÜNDE DAKİKA DAKİKA DEPREM BÖLGESİNDE YAŞANANLAR

01.15 Türk Hava Yolları (THY), onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarının yeniden başladığını duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarımız tekrar başlamıştır." ifadesini kullandı.

01.00 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Milletimize sesleniyorum, elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin. İnsanların ihtiyacı var. 308 enkazda arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afşin'de, Andırın'da, Çağlayancerit'te, Ekinözü'nde arama kurtarma bitti. Elbistan'da 9 enkaz kaldı. Göksun'da, Pazarcık'ta, Türkoğlu'nda bitti, Nurhak'ta 1 enkazda devam ediyor. Ebrar Sitesi'nde ölenlerin sayısı Elazığ depreminde tüm ölenlerin 6 katı"