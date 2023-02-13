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Yüzyılın felaketinde 8'inci gün! Kahramanmaraş depreminde can kaybı kaç oldu? İşte dakika dakika son gelişmeler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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Yüzyılın felaketinde 8’inci gün! Kahramanmaraş depreminde can kaybı kaç oldu? İşte dakika dakika son gelişmeler

Geçtiğimiz hafta pazarı pazartesiye bağlayan gece Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve bundan 9 saat sonra da Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler, 10 ilimizi vurdu. Malatya, Adıyaman, Gaziantep başta olmak üzere Hatay gibi birçok ilde hasar neden olan depreme ilişkin arama kurtarma çalışmaları sürerken depremin ardından 8'inci güne girildi. İşte yüzyılın felaketine ilişkin yeni günde dakika dakika gelişmeler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde geçtiğimiz hafta pazartesi günü saat 4.17'de 7.7; Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te ise 7.6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi.

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Depremler, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

İŞTE 8'İNCİ GÜNÜNDE DAKİKA DAKİKA DEPREM BÖLGESİNDE YAŞANANLAR

01.15 Türk Hava Yolları (THY), onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarının yeniden başladığını duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarımız tekrar başlamıştır." ifadesini kullandı.

01.00 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Milletimize sesleniyorum, elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin. İnsanların ihtiyacı var. 308 enkazda arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afşin'de, Andırın'da, Çağlayancerit'te, Ekinözü'nde arama kurtarma bitti. Elbistan'da 9 enkaz kaldı. Göksun'da, Pazarcık'ta, Türkoğlu'nda bitti, Nurhak'ta 1 enkazda devam ediyor. Ebrar Sitesi'nde ölenlerin sayısı Elazığ depreminde tüm ölenlerin 6 katı"

00.52 Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu tutuklandı.

00.28 Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Sağlık Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DEPREMDE CAN KAYBI KAÇ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde resmi rakamlara göre, 29 bin 605 kişi vefat etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15.55 itibarıyla 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini açıkladı.

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