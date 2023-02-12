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Depremden siyaset devşiren Ümit Özdağ'a enkaz başında tepki: "Bıktık"

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Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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Depremden siyaset devşiren Ümit Özdağ’a enkaz başında tepki: Bıktık

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem üzerinden asılsız iddialarla provokasyonlara başvuran ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a arama kurtarma ekiplerinden sert tepki geldi. Bir görevli Özdağ'a, "Yok seçim, yok Suriyeli, şu, bu... Laflarını duymaktan bıktık" diyerek çıkıştı. Gelişme üzerine Zafer Partililer apar topar görüntü alan telefonlara 'kamerayı kapat' diyerek müdahale etti. Özdağ, 'Enkazdan önce AK Partililer çıkarılıyor' şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Bakın öyle söylemedim" diyerek kıvırmıştı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde şu ana kadar 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşiren muhalefet partisi temsilcileri algı operasyonlarını devreye soktu.

Mülteciler üzerinden ortaya attığı asılsız ithamlar ve ırkçı söylemlerle sık sık gündeme gelen Zafer PartisiGenel Başkanı Ümit Özdağ, deprem sonrası başlattığı manipülasyonlara devam ediyor.

Hedef gösterici açıklamalara imza atan Özdağ'a sahada canla başla mücadele eden arama kurtarma ekiplerinden sert tepki geldi.

ARAMA KURTARMA GÖREVLİSİNDEN ÜMİT ÖZDAĞ'A TEPKİ: "BIKTIK"

Bir arama kurtarma gönüllüsü, Ümit Özdağ'ın yüzüne bakarak "Biz o kadar buraya konsantre olduk ki sadece deprem var sanıyoruz. Telefonu bir açıyoruz yok seçim, yok Suriyeli, şu, bu... Burada dünya bize yardım ederken, Yunanistan bize yardım ederken "Müslüman, Hristiyan, Suriyeli..." laflarını duymaktan bıktık. Duymak istemiyoruz. Lütfen bunları bırakın eldivenlerinizi takın" dedi.

ZAFER PARTİLİLER NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI: "KAMERAYI KAPAT" MÜDAHALESİ

Bu tepki sonrası Zafer Partililer ne yapacağını şaşırdı. Apar topar olayı görüntüleyen cep telefonu sahibine yönelip "kamerayı kapat" diye müdahale ettiler.

AK PARTİLİ VEKİLDEN ÖZDAĞ'A: ŞOV İÇİN BURADASIN, İŞİN YOK

Öte yandan AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu da Özdağ'a "Siz şov yapmak için buradasınız. Biz sokak sokak mahalle mahalle buradayız. Burada işiniz yok" sözleriyle yaylım ateşine tuttu.

İNSANLIK DIŞI YALANI YÜZÜNE VURULUNCA ÇARK ETTİ: "ÖYLE SÖYLEMEDİM"

Babuşçu, Özdağ'a "Enkazdan önce AK Partililer çıkarılıyor" şeklindeki yalanını da hatırlattı. Bunun üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı, "Bakın öyle söylemedim" diyerek çark etti.

Ancak Ümit Özdağ, katıldığı yayında aleni bir şekilde "Enkazdan önce AK Partililer çıkarılıyor" iftirasını yaymıştı.

PKK KANALINI REFERANS GÖSTERİP DEVLETE SALDIRDI

Aynı Ümit Özdağ, bugün bir başka skandala daha imza attı. Laf milliyetçiliğe gelince mangalda kül bırakmayan bir tutum sergileyen Ümit Özdağ, terör örgütü PKK'nın televizyonunu referans gösterip devlete saldırdı.

MEHMETÇİK'İ HEDEF ALDI

"Ortada devlet yok, koordinasyon yok, asker daha dün ortada görünmeye başlamış" iftirasını atan Özdağ, sahadaki çalışmaları gölgeleyip Mehmetçik'i zan altında bıraktı.

İNSALIK DIŞI YALAN

Zafer Partisi Genel Başkanı, rezil sözlerle yürüttüğü algı operasyonunu ise insanlık dışı bir yalanla taçlandırdı. "(Enkazdan) Önce AKP'liler çıkartılıyor" algısını yayan Özdağ, büyük tepki uyandırdı.

TELEFON ÇALAN SURİYELİ YALANININ DEŞİFRESİ

Özdağ, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yürüttüğü sistematik yalan siyasetiyle yeni bir skandala imza attı.

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı sol tarafta konuşuyor, sağ taraftaki mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çalıyor" paylaşımında bulunan Özdağ'ın çirkin provokasyonu elinde patladı.

Söz konusu görüntülerde yer alan mavi yağmurluklu kişinin iddia edildiği üzere Suriyeli olmadığı, telefonun da kendisine ait olduğu öğrenildi.

Ümit Özdağ'ın "Telefon çalan Suriyeli" diye itham ettiği Abdulbaki Bozdağ'ın gönüllü olarak deprem bölgesinde bulunduğu hafız bir imam adayı olduğu açıklandı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI: "ONU ALLAH'A HAVALE EDİYORUM, GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLAYACAĞIM"

Yaşananlar sonrası Ümit Özdağ'ın iftirasına uğrayan Bozdağ, "Suriyeli değilim, Türk vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, Diyanet vakfında hafızım. Ümit Özdağ hakkında tazminat davası açacağım, geliri de depremzede ailelere bağışlayacağım. Onu Allah'a havale ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, "İtfaiye erinin cep telefonunun çalındığı iddiası gerçek dışıdır. Manipülatif içerikler karşısında vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve asılsız iddialara itibar etmemeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa Valiliğinden arama kurtarma çalışması sırasında telefon hırsızlığı iddiasına açıklama:

"Sosyal medya paylaşımında çalındığı iddia edilen telefonun, kendisine (gönüllü arama kurtarma üyesi) ait olduğu ve içerisinde adına kayıtlı hattın takılı olduğu tespit edilmiştir"

Gelişmeler üzerine Ümit Özdağ apar topar paylaşımını sildi.

PROVOKATÖR ÖZDAĞ'A SORUŞTURMA: "İFTİRA SUÇUNDAN..."

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne avukatıyla müracaat eden A.B'nin şikayeti doğrultusunda milletvekili Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma açıldı.

Özdağ'ın milletvekili olması nedeniyle soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek.

Ümit Özdağ provokasyonu suya düşünce twit sildi

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