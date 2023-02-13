OHAL kapsamında yeni kararlar! Sağlık alanındaki yeni tedbirler Resmi Gazete'de
OHAL kapsamında sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre OHAL ilan edilen illerde, aralarında eczanelerin de bulunduğu sağlıkla ilgili bazı işletmelere, valilik tarafından uygun görülen yerlerde veya mobil araçlarda faaliyet izni verilecek.
Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Sağlık Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
FAALİYETLERE İZİN VERİLECEK
Kararnameye göre, mesleğini serbest olarak icra eden eczacılar ile tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarı olarak faaliyette olan işletmelere, OHAL ilan edilen illerde, OHAL süresince, valilik tarafından uygun görülen mekanlarda veya mobil araçlarda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyet izni verilecek.
O İLDEKİ ECZANELER MUAF TUTULACAK
OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki serbest eczaneler, ilaç takip sistemi işlemlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek.
KIRMIZI VE YEŞİL REÇETE...
Ancak kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç talepleri, reçetelerin defter kayıtları düzenli olarak tutularak ve matbu düzenlenen reçetelerin bir nüshası saklanarak karşılanacak.
ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNDEN DE MUAFİYET
OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarları, ürün takip sistemi bildirimlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek.
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