OHAL kapsamında yeni kararlar! Sağlık alanındaki yeni tedbirler Resmi Gazete’de

FAALİYETLERE İZİN VERİLECEK

Kararnameye göre, mesleğini serbest olarak icra eden eczacılar ile tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarı olarak faaliyette olan işletmelere, OHAL ilan edilen illerde, OHAL süresince, valilik tarafından uygun görülen mekanlarda veya mobil araçlarda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyet izni verilecek.