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Deprem bölgesindeki yaralılar uçakla İstanbul'a getirildi! Hastanelere sevk edildiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2023
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Deprem bölgesindeki yaralılar uçakla İstanbul’a getirildi! Hastanelere sevk edildiler

Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı Adana'dan havalanarak İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Sağlık görevlilerince sedyelerle uçaktan ambulanslara alınan yaralılar, İstanbul'daki hastanelere sevk edildi.

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