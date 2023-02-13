Ali Babacan'ın korumaları 'Devlet yok deyin' talebini reddeden vatandaşı tekmeledi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın korumalarının, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde aile fertlerini kaybeden bir vatandaşı tekmelediği görüntüler ortaya çıktı. Kıyafetleri ayakkabı tabanı izleriyle dolu olan vatandaş, DEVA Partililerin kendilerine zorla, "Devlet yok deyin" dedirtmeye çalıştığını iddia etti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde şu ana kadar 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşiren muhalefet partisi temsilcileri algı operasyonlarını devreye soktu.
İSTEDİKLERİNİ SÖYLEMEYEN DEPREMZEDELERİ TEKMELEDİLER
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın korumaları, Kahramanmaraş'ta ailesinden birkaç kayıp veren depremzedeyi tekmeledi. Ayakkabının tabanının bıraktığı iz, depremzedenin karnında ve sağ bacağında görüldü.
MEHMET EMİN EKMEN'DEN SKANDAL SÖZLER
Olaya şahit olan depremzedeler ise öfke patlaması yaşadı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'e sert şekilde çıkıştı.
Ekmen ise saldırıya uğrayan depremzedeye hadsiz bir dille "senin adın ne" diye sorduğu görüntülere yansıdı.
"'DEVLET YOK DEYİN' DİYORSUNUZ YA"
Görüntülerde, vatandaşlar DEVA Parti'lerin "'Devlet yok deyin' diyorsunuz ya" dediğini belirtiyor.
"DEVLETİ YANIMIZDA GÖREMEDİK" OPERASYONU
Babacan ise sosyal medyada sürekli olarak devletin depremzedelere yardımda bulunmadığı algısını köpürtüyor!
DEVA Partisi Genel Başkanı'nın son paylaşımının, "Her yerde aynı söz, aynı şikayet: 'Devleti yanımızda göremedik'" olması da yaşananların bir operasyondan ibaret olduğunu gösteriyor.
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