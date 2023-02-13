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Adıyaman’da enkazda 3 çocuğu vefat eden Naime Şakar 165. saat sonra sağ çıkarıldı

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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Adıyaman’da enkazda 3 çocuğu vefat eden Naime Şakar 165. saat sonra sağ çıkarıldı

Adıyaman'da 44 yaşındaki Naime Şakar, depremden 165 saat sonra enkazdan A Haber canlı yayınında tekbirler eşliğinde sağ kurtarıldı. Anne Şakar’ın 3 evladı ise göçük altında vefat etmişti.

"Yüzyılın en büyük felaketi" olarak adlandırılan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreminin üzerinden 8 gün geçti.

Ancak Adıyaman'da tüm Türkiye'ye umut aşılayan bir müjdeli haber daha geldi.

BİR ANNENİN ACI KURTULUŞU

Enkazda 3 çocuğu vefat eden 44 yaşındaki Naime Şakar, göçük altından depremden 165. saat sonra tekbirler eşliğinde canlı çıkarıldı.

O tarihi anlara A Haber canlı yayınında tanıklık edildi.

NELER YAŞANDI?

Adıyaman'da ekipler depremin 8. gününde hummalı çalışma sürüyor.

Tam donanımlı profesyonel ekipler Özer Apartmanı'nda yaptıkları kontrollerde bir enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını o bölgeye yönlendirdi.

Ekipler enkazın altında hayat koridoru oluşturarak 44 yaşındaki Naime Şakar'a ulaştı.

İğneyle kuyu kazar gibi çalışma yapan ekipler saatler sonrasında enkazın ardından sağ olarak Naime Şakar'ı kurtardı.

Deprem felaketinin 165. saatinde gelen güzel haber mutlulukla karşılandı.

3 çocuğu vefat eden anne sağ çıkarıldı 3 ÇOCUĞU VEFAT EDEN ANNE SAĞ ÇIKARILDI
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