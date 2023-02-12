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İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangisi? İşte İstanbul risk haritası…

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık yıkıcı depremde 10 ilimiz etkilendi. Binlerce can kaybına yol açan deprem binlerce de binanın yıkılmasına neden oldu. Herkesi tedbirli olmaya davet eden bu deprem ardından 15 milyondan fazla nüfusa sahip olan İstanbullular "İstanbul'da depreme dayanıklı ve dayanaksız ilçeler hangileridir? sorusuna yanıt aramaya başladılar. İşte İstanbul özelinde depreme dayanıklı ve dayanaksız ilçeler...

Giriş Tarihi: 12.02.2023 21:14 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 21:49
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İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangisi? İşte İstanbul risk haritası…

İSTANBUL'DA DEPREME DAYANIKLI İLÇELER LİSTESİ

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depreminin ardından vatandaşlar "İSTANBUL RİSK HARİTASI" hakkında araştırma yapmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangisi? İşte İstanbul risk haritası…

AVRUPA YAKASI'NDAKİ DEPREME DAYANAKLI İLÇELER HANGİLERİ?
-Beyoğlu
-Beşiktaş

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İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangisi? İşte İstanbul risk haritası…

-Şişli
-Kağıthane

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İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangisi? İşte İstanbul risk haritası…

-Gaziosmanpaşa
-Esenler'in önemli bölümü

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İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangisi? İşte İstanbul risk haritası…

-Kemerburgaz – Göktürk
-Sultanbeyli