İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangisi? İşte İstanbul risk haritası…

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık yıkıcı depremde 10 ilimiz etkilendi. Binlerce can kaybına yol açan deprem binlerce de binanın yıkılmasına neden oldu. Herkesi tedbirli olmaya davet eden bu deprem ardından 15 milyondan fazla nüfusa sahip olan İstanbullular "İstanbul'da depreme dayanıklı ve dayanaksız ilçeler hangileridir? sorusuna yanıt aramaya başladılar. İşte İstanbul özelinde depreme dayanıklı ve dayanaksız ilçeler...