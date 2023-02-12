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THY'den bilet iade ve değişim hakkı! Üniversite öğrencileri dikkat! Sadece onları kapsayacak...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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THY’den bilet iade ve değişim hakkı! Üniversite öğrencileri dikkat! Sadece onları kapsayacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem nedeniyle ülke genelinde tüm üniversitelerde yaz aylarına kadar uzaktan eğitime geçildiğini açıklamasının ardından THY'den öğrencilerin biletlerine yönelik açıklama geldi. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada tüm Türkiye'de üniversitelerin yaz aylarına kadar tatil edildiğini duyurdu.

Başkan Erdoğan "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarını inşallah misafirhane gibi kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları (THY), bileti olan üniversite öğrencilerine ücretsiz iade ve değişim hakkı sundu. THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite öğrencilerimizin dikkatine: 11 Şubat'tan önce alınan ve 30 Haziran'a kadar olan uçuşlarınız için ücretsiz değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır. 31 Mart'a kadar THY internet sitesinde yer alan formu, 'diğer/öğrenci talepleri' seçtikten sonra öğrenci belgenizle birlikte doldurarak işlemlerinizi yapabilirsiniz."

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