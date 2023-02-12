THY’den bilet iade ve değişim hakkı! Üniversite öğrencileri dikkat! Sadece onları kapsayacak...

Başkan Erdoğan "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarını inşallah misafirhane gibi kullanacağız." ifadelerini kullandı.