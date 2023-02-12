THY 24 bin 610 kişiyi bugün tahliye edecek

6 BİN 316 TON YARDIM MALZEMESİ TAŞINDI

İlk günden bu yana yurt içi ve yurt dışından gelen yardımları bölgeye ulaştırmasını sağlayan Turkish Cargo ise operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Afetin yaşandığı ilk günden itibaren 94 kargo seferi gerçekleştiren hava kargo şirketi yurt dışından 1363 ton olmak üzere toplam 6 bin 316 ton yardım malzemesini deprem bölgesine taşıdı.

THY'DEN DEPREM BÖLGESİNE 1000 KONUT

Tahliye ve kargo uçuşlarının yanı sıra şirket içi yardım kampanyaları başlayan THY, deprem bölgesine bir yıl içinde tamamlanması planlanan 1000 konut yapacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Herkes bugün için canhıraş çalışıyor, yardım topluyor. Ama yarın daha önemli olacak. 10 milyon vatandaşımızın çoğunun ev ihtiyacı olacak. Biz, 1000 konutluk bir THY mahallesini deprem bölgesinde inşa etmeyi düşünüyoruz. Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim bu teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız? Yurt dışında yaşayan Türkler, STK'lar sizler var mısınız? Sizin de buralarda bir mahalleniz olsun" demişti.