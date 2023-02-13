Bilim insanları Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremi inceledi! Hiroşima'dan 200 kat fazla...
6 Şubat sabahı meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de 10 ili etkiledi. Bilim insanları deprem üzerinde yaptığı araştırmaların detaylarını paylaştı. Uzmanlar kısa sürede 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremin meydana gelmesini "irkitilmiş deprem" olarak tanımladı. Olağandışı olarak görülen depremin yeryüzüne çıkarttığı enerjinin Hiroşima'daki atom bombası felaketinden 200 kat fazla olduğu açıklandı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ili etkileyen depremin yıkıntısı dünyayı harekete geçirdi. Deprem bölgesinde binlerce konut yıkılırken, 30 binden fazla da can kaybı yaşandı.
İlki Kahramanmaraş'ın Pazarcık, ikincisi ise Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya'yı direkt etkiledi.
DEPREM BÖLGESİ VE NÜFUSU BİRÇOK ÜLKEDEN FAZLA
10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi toplam 108 bin 812 kilometre kare alanı vurdu.
Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde 13,5 milyon insanı etkiledi. Bu rakam ise birçok ülkenin nüfusundan fazla.
2022 nüfus sayımına göre etkilenen illerin nüfusu şöyle:
Hatay: 1 milyon 685 bin 331
Kahramanmaraş: 1 milyon 178 bin 619
Gaziantep: 2 milyon162 bin 388
Kilis: 147 bin 831.
Diyarbakır: 1 milyon 791 bin 373
Şanlıurfa: 2 milyon 180 bin 523
Adana: 2 milyon 263 bin 373
Adıyaman: 633 bin 728
Malatya: 810 bin 714
Osmaniye: 557 bin 160
ONLARCA ÜLKENİN NÜFUSUNDAN DAHA FAZLA
Tunus: 12 milyon
Belçika: 11 milyon
Ürdün: 11 milyon
Çek Cumhuriyeti: 10 milyon
İsveç: 10 milyon
Yunanistan: 10 milyon
Portekiz: 10 milyon
Azerbaycan: 10 milyon
Tacikistan: 9 milyon
Macaristan: 9 milyon
Belarus: 9 milyon
BAE: 9 milyon
Avusturya: 9 milyon
İsrail: 9 milyon
İsveç: 8 milyon
Sırbistan: 7 milyon
Kırgızistan: 6 milyon
Singapur: 6 milyon
Danimarka: 6 milyon
Lübnan: 5 milyon
Finlandiya: 5 milyon
Norveç: 5 milyon
Yeni Zelanda: 5 milyon
Kuveyt: 4 milyon
Hırvatistan: 4 milyon
Gürcistan: 4 milyon
Bosna Hersek: 3 milyon
Katar: 2 milyon
DEPREM LÜBNAN VE MISIR'I DA VURDU
Deprem Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ta da hissedildi. Depremin etki gösterdiği 1 milyon 200 bin kilometre kare alanda bulunan Lübnan'da evler hasar gördü. Mısır'da halk panikle kendini sokağa atarken, İran ve Irak'ta da sarsıntı hissedildi.
DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMLERİ KAÇ KM DERİNLİKTE OLDU?
Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde meydan gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yıkıcı olmasının nedenlerinden en önemlisi de derinlik mesafesi oldu. 7 km derinlik, tarihin en büyük depremleri arasında yüzeye en yakını oldu.
1952 yılında Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 9 olarak açıklanmıştı. Depremin ülke genelinde can kaybına neden olmaması, derinliğin 21,6 km olmasıyla ilişkilendirildi.
1960'da Şili'nin Valdivia bölgesindeki 8,8'lik depremde 723 can kaybı oldu. Dünya gündemine oturan depremin derinliği 33 km olarak belirlendi.
1964'ün 27 Mart'ında Alaska'da meydana gelen depremin büyüklüğü 9,2 olarak ölçülmüştü. 65 metrelik tsunamiye bile neden olan depremi derinliği 25 km olarak saptandı.
2011'de ise dünya gözünü Japonya'ya çevirdi. Büyük depremleri ile bilinen Japonya, bu kez Tohoku merkezli 9 büyüklüğündeki depremle sallandı. Yerin 30 km altında meydana gelen depremde 15 bin 900 kişi hayatını kaybetti.
FAY KIRILMA UZUNLUĞUNDA DA ZİRVEDE
Kahramanmaraş merkezli depremden yıkıntı görüntüleriyle birlikte fay kırılmaları da dikkat çekti.
1857 yılında Kaliforniya'da meydana gelen depremde fay krıığı 360 km olarak hesaplandı.
1906 yılında ise dünya 2 büyük depremle sarsıldı. Çin'deki depremde fay kırığı 300 km olurken,, Kaliforniya'daki fay kırığı 400 km'yi buldu.
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremde ise fay kırığı uzunluğu 500 km olarak ölçüldü.
100 BİNDEN FAZLA ARAMA KURTARMA EKİBİ SAHADA
Dünyanın en büyük depremlerinde sahaya inen arama kurtarma personeli sayıları karşılaştırıldı. Türkiye'nin depremden etkilenen 10 ilinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, sadece profesyonel arama kurtarma personel sayısı 103 bin 800...
Türkiye'deki personel sayısına en yakın ise Japonya'da kayıtlara geçti. 2011'de meydana gelen Tohoku merkezli depremde 100 bin personelin sahada görev yaptığı açıklanmıştı.
2005'te Pakistan'da meydana gelen depremde 50 bin personel, 2022'de Endonezya'da meydana gelen sarsıntıda ise 14 bin personel sahada aktif görev aldı.
İŞTE DEPREMİN ORTAYA ÇIKARTTIĞI ENERJİ
Dünyanın Türkiye için seferber olmasına neden olan 2 büyük depremin ölçümleri tamamlandı. 7 km derinlikte meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem binlerce binanın yıkılmasına neden oldu.
Depremin etkisi için yapılan bilimsel çalışmalarda, 7,7 büyüklüğündeki depremin çıkarttığı enerjinin 132 atom bombası sayısına denk geldiği belirtildi.
UZMANLARDAN "OLAĞANDIŞI AFET" AÇIKLAMASI
Kahramanmaraş'ın Pazarçık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden 9 saat sonra bir büyük deprem daha meydana geldi. Yürekleri parçalayan görüntülere neden olan 2 büyük deprem uzmanlar tarafından değerlendirildi.
Durumu "İrkitilmiş deprem" olarak adlandıran uzmanlar, "Olağandışı ve ender görülen bir doğa afet" açıklamasında bulundu.
HİROŞİMA ATOM BOMBASININ 200 KATI
Türkiye'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki büyük deprem yeryüzünü sarsan büyük felaketlerin açığa çıkarttığı enerji yoğunlu ile karşılaştırıldı.
Yakın tarihin unutamadığı Hiroşima'ya atılan atom bombasının 15 trilyon joule (enerji birimi) olarak saptanmıştı.
7 büyüklüğündeki Haiti depremi için yapılan çalışmalarda ise enerji yoğunluğu 2,1 katrilyon joule olarak belirlenmişti.
Dünyanın gelişmeleri anbean takip ettiği Kahramanmaraş merkezli deprem için de çeşitli incelemeler yapıldı. Hiroşima'nın açığa çıkarttığı enerji yoğunluğunun 200 katı bir enerji birimi ortaya çıktı. 6 Şubat sabahındaki Kahramanmaraş depreminin 30 katrilyon joule olduğu açıklandı.
İŞTE DEPREMDEN ETKİLENEN 10 ŞEHRİN TİCARİ HACMİ
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya'yı direkt etkiledi.
Türkiye'nin önemli bir ticaret hacmine sahip olan bölgenin detaylı verileri hazırlandı.
İşte ihracat, işyeri ve esnaf kategorisinde incelenen 10 ilin ticaret hacmi;
İŞTE DÜNYA GÖZÜNDE ASRIN FELAKETİ
ABD merkezli Washington Post gazetesi, Kahramanmaraş merkezli depremi "Bu depremler karada olan en büyük depremlerden biri" olarak duyurdu.
The Telegraph ise "Deprem, Sovyetler'in 1961'de gerçekleştirdiği en büyük nükleer bomba enerjisi testine eşti" manşetiyle depremi duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli deprem hakkında açıklamalarda bulunan Japon Bilim İnsanı Toda ise, "Maraş depremi için kara olmuş dünyanın en şiddetli depremi diyebiliriz" dedi.
ABD'nin dünyaca ünlü gazetesi New York Times da Türkiye'deki yıkıcı depremi manşetine taşıdı. Kahramanmaraş depremi için "7 büyüklüğünde bir deprem Hiroşima'da patlatılan atom bombasının 32 katına eş değer enerji üretiyor" ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 27 Şubat -1 Mart'ta okullar açılacak mı? Okullar yeniden tatil olacak mı, uzatıldı mı? MEB'ten 71 il açıklaması...
- Enkaz altında en uzun süre kalan kişi kimdir? Kaç saat aç ve susuz yaşayabildi? Deprem sonrası enkazda ne yapılmalı? Yaşam için KRİTİK BİLGİLER
- İsim listesi belli oldu! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Gaziantep deprem enkazından sağ çıkanların isimleri! Tek tek açıklandı
- Dünyada UFO KRİZİ! Amerika DÜŞÜRDÜ, Peş peşe görüldü! ÇİN, KANADA, URUGUAY, JAPONYA... Tanımlanamayan uçan cisim NEDİR? ABD ve UFO gözlemleri
- Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert bu hafta yayınlanacak mı?
- e-YDS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Deprem sonrası 2023 e-YDS/2 son durum ne? ÖSYM sınav takvimi değişti mi?
- DASK HESAPLAMA 2023 | 301 bin-452 bin-650 bin TL'lik ÖDEMELER BAŞLADI! DASK zararın ne kadarını karşılar? Ödemeler nasıl yapılacak?
- Bahçe City'de Daire başı 2.900.000 TL! Tuzla BUZ OLDU! Pişkin Müteahhidin savunmasını duyanın KANI ÇEKİLDİ! "Kurban benim, bana soramazsınız!"
- Elon Musk teklif etmişti! Starlink uydusu amacı nedir? Asrın felaketinden önce görüldü mü? Milyon Dolarlık FELAKET uydusu mu?
- Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman? Wednesday 2. sezon gelecek mi, var mı?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölümler ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yayınlanacak mı?
- 13 Şubat’ta borsa açılacak mı? Borsa İstanbul yarın açık mı, kapalı mı? BIST çalışma günleri...