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Bilim insanları Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremi inceledi! Hiroşima'dan 200 kat fazla...

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Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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Bilim insanları Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremi inceledi! Hiroşima’dan 200 kat fazla...

6 Şubat sabahı meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de 10 ili etkiledi. Bilim insanları deprem üzerinde yaptığı araştırmaların detaylarını paylaştı. Uzmanlar kısa sürede 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremin meydana gelmesini "irkitilmiş deprem" olarak tanımladı. Olağandışı olarak görülen depremin yeryüzüne çıkarttığı enerjinin Hiroşima'daki atom bombası felaketinden 200 kat fazla olduğu açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ili etkileyen depremin yıkıntısı dünyayı harekete geçirdi. Deprem bölgesinde binlerce konut yıkılırken, 30 binden fazla da can kaybı yaşandı.

İlki Kahramanmaraş'ın Pazarcık, ikincisi ise Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya'yı direkt etkiledi.

DEPREM BÖLGESİ VE NÜFUSU BİRÇOK ÜLKEDEN FAZLA

10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi toplam 108 bin 812 kilometre kare alanı vurdu.

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde 13,5 milyon insanı etkiledi. Bu rakam ise birçok ülkenin nüfusundan fazla.

2022 nüfus sayımına göre etkilenen illerin nüfusu şöyle:

Hatay: 1 milyon 685 bin 331

Kahramanmaraş: 1 milyon 178 bin 619

Gaziantep: 2 milyon162 bin 388

Kilis: 147 bin 831.

Diyarbakır: 1 milyon 791 bin 373

Şanlıurfa: 2 milyon 180 bin 523

Adana: 2 milyon 263 bin 373

Adıyaman: 633 bin 728

Malatya: 810 bin 714

Osmaniye: 557 bin 160

ONLARCA ÜLKENİN NÜFUSUNDAN DAHA FAZLA

Tunus: 12 milyon

Belçika: 11 milyon

Ürdün: 11 milyon

Çek Cumhuriyeti: 10 milyon

İsveç: 10 milyon

Yunanistan: 10 milyon

Portekiz: 10 milyon

Azerbaycan: 10 milyon

Tacikistan: 9 milyon

Macaristan: 9 milyon

Belarus: 9 milyon

BAE: 9 milyon

Avusturya: 9 milyon

İsrail: 9 milyon

İsveç: 8 milyon

Sırbistan: 7 milyon

Kırgızistan: 6 milyon

Singapur: 6 milyon

Danimarka: 6 milyon

Lübnan: 5 milyon

Finlandiya: 5 milyon

Norveç: 5 milyon

Yeni Zelanda: 5 milyon

Kuveyt: 4 milyon

Hırvatistan: 4 milyon

Gürcistan: 4 milyon

Bosna Hersek: 3 milyon

Katar: 2 milyon

DEPREM LÜBNAN VE MISIR'I DA VURDU

Deprem Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ta da hissedildi. Depremin etki gösterdiği 1 milyon 200 bin kilometre kare alanda bulunan Lübnan'da evler hasar gördü. Mısır'da halk panikle kendini sokağa atarken, İran ve Irak'ta da sarsıntı hissedildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMLERİ KAÇ KM DERİNLİKTE OLDU?

Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde meydan gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yıkıcı olmasının nedenlerinden en önemlisi de derinlik mesafesi oldu. 7 km derinlik, tarihin en büyük depremleri arasında yüzeye en yakını oldu.

1952 yılında Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 9 olarak açıklanmıştı. Depremin ülke genelinde can kaybına neden olmaması, derinliğin 21,6 km olmasıyla ilişkilendirildi.

1960'da Şili'nin Valdivia bölgesindeki 8,8'lik depremde 723 can kaybı oldu. Dünya gündemine oturan depremin derinliği 33 km olarak belirlendi.

1964'ün 27 Mart'ında Alaska'da meydana gelen depremin büyüklüğü 9,2 olarak ölçülmüştü. 65 metrelik tsunamiye bile neden olan depremi derinliği 25 km olarak saptandı.

2011'de ise dünya gözünü Japonya'ya çevirdi. Büyük depremleri ile bilinen Japonya, bu kez Tohoku merkezli 9 büyüklüğündeki depremle sallandı. Yerin 30 km altında meydana gelen depremde 15 bin 900 kişi hayatını kaybetti.

FAY KIRILMA UZUNLUĞUNDA DA ZİRVEDE

Kahramanmaraş merkezli depremden yıkıntı görüntüleriyle birlikte fay kırılmaları da dikkat çekti.

1857 yılında Kaliforniya'da meydana gelen depremde fay krıığı 360 km olarak hesaplandı.

1906 yılında ise dünya 2 büyük depremle sarsıldı. Çin'deki depremde fay kırığı 300 km olurken,, Kaliforniya'daki fay kırığı 400 km'yi buldu.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremde ise fay kırığı uzunluğu 500 km olarak ölçüldü.

100 BİNDEN FAZLA ARAMA KURTARMA EKİBİ SAHADA

Dünyanın en büyük depremlerinde sahaya inen arama kurtarma personeli sayıları karşılaştırıldı. Türkiye'nin depremden etkilenen 10 ilinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, sadece profesyonel arama kurtarma personel sayısı 103 bin 800...

Türkiye'deki personel sayısına en yakın ise Japonya'da kayıtlara geçti. 2011'de meydana gelen Tohoku merkezli depremde 100 bin personelin sahada görev yaptığı açıklanmıştı.

2005'te Pakistan'da meydana gelen depremde 50 bin personel, 2022'de Endonezya'da meydana gelen sarsıntıda ise 14 bin personel sahada aktif görev aldı.

İŞTE DEPREMİN ORTAYA ÇIKARTTIĞI ENERJİ

Dünyanın Türkiye için seferber olmasına neden olan 2 büyük depremin ölçümleri tamamlandı. 7 km derinlikte meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem binlerce binanın yıkılmasına neden oldu.

Depremin etkisi için yapılan bilimsel çalışmalarda, 7,7 büyüklüğündeki depremin çıkarttığı enerjinin 132 atom bombası sayısına denk geldiği belirtildi.

UZMANLARDAN "OLAĞANDIŞI AFET" AÇIKLAMASI

Kahramanmaraş'ın Pazarçık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden 9 saat sonra bir büyük deprem daha meydana geldi. Yürekleri parçalayan görüntülere neden olan 2 büyük deprem uzmanlar tarafından değerlendirildi.

Durumu "İrkitilmiş deprem" olarak adlandıran uzmanlar, "Olağandışı ve ender görülen bir doğa afet" açıklamasında bulundu.

HİROŞİMA ATOM BOMBASININ 200 KATI

Türkiye'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki büyük deprem yeryüzünü sarsan büyük felaketlerin açığa çıkarttığı enerji yoğunlu ile karşılaştırıldı.

Yakın tarihin unutamadığı Hiroşima'ya atılan atom bombasının 15 trilyon joule (enerji birimi) olarak saptanmıştı.

7 büyüklüğündeki Haiti depremi için yapılan çalışmalarda ise enerji yoğunluğu 2,1 katrilyon joule olarak belirlenmişti.

Dünyanın gelişmeleri anbean takip ettiği Kahramanmaraş merkezli deprem için de çeşitli incelemeler yapıldı. Hiroşima'nın açığa çıkarttığı enerji yoğunluğunun 200 katı bir enerji birimi ortaya çıktı. 6 Şubat sabahındaki Kahramanmaraş depreminin 30 katrilyon joule olduğu açıklandı.

İŞTE DEPREMDEN ETKİLENEN 10 ŞEHRİN TİCARİ HACMİ

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya'yı direkt etkiledi.

Türkiye'nin önemli bir ticaret hacmine sahip olan bölgenin detaylı verileri hazırlandı.

İşte ihracat, işyeri ve esnaf kategorisinde incelenen 10 ilin ticaret hacmi;

İŞTE DÜNYA GÖZÜNDE ASRIN FELAKETİ

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Kahramanmaraş merkezli depremi "Bu depremler karada olan en büyük depremlerden biri" olarak duyurdu.

The Telegraph ise "Deprem, Sovyetler'in 1961'de gerçekleştirdiği en büyük nükleer bomba enerjisi testine eşti" manşetiyle depremi duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli deprem hakkında açıklamalarda bulunan Japon Bilim İnsanı Toda ise, "Maraş depremi için kara olmuş dünyanın en şiddetli depremi diyebiliriz" dedi.

ABD'nin dünyaca ünlü gazetesi New York Times da Türkiye'deki yıkıcı depremi manşetine taşıdı. Kahramanmaraş depremi için "7 büyüklüğünde bir deprem Hiroşima'da patlatılan atom bombasının 32 katına eş değer enerji üretiyor" ifadelerine yer verildi.

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