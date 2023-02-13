Bilim insanları Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremi inceledi! Hiroşima’dan 200 kat fazla...

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMLERİ KAÇ KM DERİNLİKTE OLDU?

Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde meydan gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yıkıcı olmasının nedenlerinden en önemlisi de derinlik mesafesi oldu. 7 km derinlik, tarihin en büyük depremleri arasında yüzeye en yakını oldu.

1952 yılında Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 9 olarak açıklanmıştı. Depremin ülke genelinde can kaybına neden olmaması, derinliğin 21,6 km olmasıyla ilişkilendirildi.

1960'da Şili'nin Valdivia bölgesindeki 8,8'lik depremde 723 can kaybı oldu. Dünya gündemine oturan depremin derinliği 33 km olarak belirlendi.

1964'ün 27 Mart'ında Alaska'da meydana gelen depremin büyüklüğü 9,2 olarak ölçülmüştü. 65 metrelik tsunamiye bile neden olan depremi derinliği 25 km olarak saptandı.

2011'de ise dünya gözünü Japonya'ya çevirdi. Büyük depremleri ile bilinen Japonya, bu kez Tohoku merkezli 9 büyüklüğündeki depremle sallandı. Yerin 30 km altında meydana gelen depremde 15 bin 900 kişi hayatını kaybetti.