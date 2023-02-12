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THY resmen duyurdu! Bu geceden itibaren başlıyor! Deprem bölgesinden uçuşlarda rezervasyon uygulaması...

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Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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THY resmen duyurdu! Bu geceden itibaren başlıyor! Deprem bölgesinden uçuşlarda rezervasyon uygulaması...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 6 gün boyunca 790 seferle 139 bin 438 vatandaşın tahliyesini gerçekleştiren Türk Hava Yolları deprem bölgesinden yolcuları ücretsiz taşımaya devam edeceklerini açıkladı. Diğer yandan yapılan açıklamada ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon yapılmasına bu akşam saat 20.00'de başlanacağı belirtildi. İşte detaylar...

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgelerinden yapılan ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon yapılmasına bu akşam saat 20.00'de başlanacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yarından itibaren sadece rezervasyon yapanların uçağa kabul edilecekleri belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Vatandaşlarımızı bekletmemek için bu akşam 20.00 itibarıyla online kanallarımızdan rezervasyon sistemi açılacaktır. Yarın sabah 09.00'dan sonraki uçuşlar rezervasyon üzerinden sağlanacaktır. Sabah 09.00 öncesi uçuşlarda havalimanından binişler gerçekleştirilecektir."

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