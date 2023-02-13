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Yerli savunma sanayii ekipmanları deprem bölgesinde: Birçoğu ilk kez afet bölgesinde kullanıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında kamu ve özel kuruluşlar topyekün seferber oldu. 10 şehirde büyük yıkıma neden olan asrın felaketi sonrası Türk savunma sanayisi de seferber edildi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojiler, deprem bölgesinde önemli görevler üstlendi. Savunma sanayiimiz bünyesinde hayat bulan birçok ürün ilk kez bir afet bölgesinde kullanıldı. Peki afet bölgelerinde bugüne kadar hangi teknolojik ürünler kullanıldı? Kaç İHA deprem bölgesinde görev aldı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.02.2023 18:52 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 19:15
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Yerli savunma sanayiinin ürünleri deprem bölgesinde: Birçoğu ilk kez afet bölgesinde kullanıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde şu ana kadar 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerli savunma sanayiinin ürünleri deprem bölgesinde: Birçoğu ilk kez afet bölgesinde kullanıldı

Kamu ve özel kuruluşlar topyekün seferber oldu. 10 şehirde büyük yıkıma neden olan asrın felaketi sonrası Türk savunma sanayisi de seferber edildi.

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Yerli savunma sanayiinin ürünleri deprem bölgesinde: Birçoğu ilk kez afet bölgesinde kullanıldı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojiler, deprem bölgesinde önemli görevler üstlendi. Savunma sanayiimiz bünyesinde hayat bulan birçok ürün ilk kez bir afet bölgesinde kullanıldı.

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Yerli savunma sanayiinin ürünleri deprem bölgesinde: Birçoğu ilk kez afet bölgesinde kullanıldı

1- Bölgeye Sevk Edilen Başlıca Yerli Teknolojik Ekipmanlar

56 İHA

78 yeraltı görüntüleme, tespit ve analiz cihazı

Duvar arkası radar 343 çeşitli tip ve özelliklerde kamera sistemi

Göçük altı görüntüleme cihazı

Çubuk kamera Termal kamera

Güneş enerjili kamera

Yaka kamerası

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Yerli savunma sanayiinin ürünleri deprem bölgesinde: Birçoğu ilk kez afet bölgesinde kullanıldı

2- Çubuk Kameralar İlk kez bir doğal afet çalışmasında kullanıldı.

Özellikleri:

100 metreye kadar erişim

270 derece görüş açısı

8 saat kesintisiz kullanım