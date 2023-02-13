Yerli savunma sanayii ekipmanları deprem bölgesinde: Birçoğu ilk kez afet bölgesinde kullanıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında kamu ve özel kuruluşlar topyekün seferber oldu. 10 şehirde büyük yıkıma neden olan asrın felaketi sonrası Türk savunma sanayisi de seferber edildi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojiler, deprem bölgesinde önemli görevler üstlendi. Savunma sanayiimiz bünyesinde hayat bulan birçok ürün ilk kez bir afet bölgesinde kullanıldı. Peki afet bölgelerinde bugüne kadar hangi teknolojik ürünler kullanıldı? Kaç İHA deprem bölgesinde görev aldı? İşte detaylar...