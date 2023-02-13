İşte Türkiye'nin deprem haritası! 45 il ve 110 ilçeye dikkat! Depremde en güvenli ve güvensiz şehirler...
Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgedeki tarla, bahçe duvarı ve tren yolları gibi bölgelerde yaşanan kaymaların miktarını tespit etti. Diğer yandan MTA Türkiye'deki aktif fay haritalarını yayınlarken 45 il ve 110 ilçenin risk altında olduğu vurgulandı. İşte detaylar...
Maden Teknik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekiplerinin 10 ili etkileyen deprem bölgesinde yaptığı saha incelemelerinde yollarda, bahçe duvarlarında, tarlalarda, tren yollarında fay kırıkları nedeniyle oluşan kayma ve yer değişiklikleri fotoğraflarla tespit edildi.
MTA ekipleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin sahada inceleme yaptı.
2,5 METRE YER DEĞİŞTİRDİ
Depremin vurduğu bölgelerde uzmanların sahada yaptığı incelemelere ilişkin fotoğraflar, MTA'nın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre; Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan incelemede ilçe merkezinden geçen yolun bir kısmının depremin etkisiyle bir miktar sola kaydığı ve yolda derin çatlaklar oluştuğu görüldü. Kırıkhan ile Hassa arasındaki köy yolu ve refüjde de yüzeyde oluşan kırık boyunca 2,5 metrelik yer değiştirme tespit edildi.
YOLLAR VE RAYLAR KAYDI
Yine Hassa güneyinde tespit edilen fay kırığı nedeniyle zeytin ağaçlarının 330 santimetre yer değiştirdiği belirlendi. Aynı şekilde Hassa merkezindeki yolda ve Hürriyet Caddesinde fay kırığı nedeniyle 310 santimetrelik yer değişikliği saptandı. Hassa'nın kuzeyinde asfalt yolda 320 santimetre, Hassa-Islahiye arasında bahçe duvarında 275 santimetre, aynı bölgede bahçe çitleri ve yolda 350 santimetrelik yer değişikliği tespit edildi. Islahiye güneyinde yol ve su kanalında 370 santimetre, aynı bölgede taş duvarda 450 santimetre, yine bahçe duvarı ve yolda 38 santimetrelik yer değişikliği saptandı. Yine Islahiye kuzeyinde 100 metre genişliğindeki bir alanda tarla arkalarında yüzeyde 150-190 santimetre arasında sistematik yer kaymaları tespit edildi.
SIVILAŞMA YAPILARI TESPİT EDİLDİ
Ekiplerin Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki saha incelemelerinde de yine fay kırıkları nedeniyle yüzeyde kaymalar belirlendi. İlçedeki bir mezarlık duvarında ve yolda 250 santimetre, Nurdağı viyadükleri yakınındaki yolda 180 santimetre, ilçe merkezindeki yolda 280 santimetre, Nurdağı kuzeyinde stabilize yolda 360 santimetre sola kayma saptandı. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi güneyinde de yine 370 santimetre ve 320 santimetre sola kayan yollar belirlendi. Narlı tren yolunda ise 270 santimetrelik sola kayma saptandı. Yine Türkoğlu-Pazarcık segmentinde de zeminde kaymaların yanı sıra kum volkanları şeklinde gelişmiş sıvılaşma yapıları tespit edildi.
İŞTE RİSK ALTINDAKİ İLLER
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı.
45 İL 110 İLÇE
MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor.
Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat'ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.
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