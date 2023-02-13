İşte Türkiye’nin deprem haritası! 45 il ve 110 ilçeye dikkat! Depremde en güvenli ve güvensiz şehirler...

2,5 METRE YER DEĞİŞTİRDİ

Depremin vurduğu bölgelerde uzmanların sahada yaptığı incelemelere ilişkin fotoğraflar, MTA'nın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre; Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan incelemede ilçe merkezinden geçen yolun bir kısmının depremin etkisiyle bir miktar sola kaydığı ve yolda derin çatlaklar oluştuğu görüldü. Kırıkhan ile Hassa arasındaki köy yolu ve refüjde de yüzeyde oluşan kırık boyunca 2,5 metrelik yer değiştirme tespit edildi.